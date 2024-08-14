內地父子跟團踩單車兒子跌落車被輾斃　路人曾勸阻反被罵「跟你有關嗎」

網傳影片顯示，男孩不慎摔倒後，遭對向車道行駛中的汽車碾壓，頭耳部出血，其父親在一旁大喊「堅持住，別嚇我啊」。涉事汽車行車記錄儀顯示，轎車時速在52公里左右，事故發生時車輛兩側均有騎行者通過。有同行者情緒激動，疑似要求撞人司機下跪道歉，後者掙脫，其質問肇事駕駛「幹什麼開得這麼快」，駕駛回應「他（男孩）倒地了…我開得也不快」。

不少家長會趁暑假來趟「親子騎行」挑戰，內地河北一對父子卻在跟團過程中發生悲劇，兒子不慎摔車，慘遭對向汽車輾壓送醫不治，有網友爆料稱曾留言示警未成年跟車太危險，卻遭死者父親回罵「跟你有關係嗎」。

單車騎行團騎行速度一度達到每小時37公里

網傳影片顯示，男孩不慎摔倒後，遭對頭車道行駛中的汽車碾壓，頭耳部出血，其父親在一旁大喊「堅持住，別嚇我啊」。涉事汽車行車記錄儀顯示，汽車時速在52公里左右，事故發生時車輛兩側均有騎行者通過。有同行者情緒激動，疑似要求撞人司機下跪道歉，後者掙脫，其質問肇事駕駛「幹甚麼開得這麼快」，司機回應「他（男孩）倒地了…我開得也不快」。

綜合中國媒體報道，該宗車禍意外發生11日，河北保定一父親帶孩子跟團騎行時，有網友指出，此前當事父親社交帳號下曾有人提醒其孩子太小，騎行跟得太近，不適合跟團騎行，也不適合在快速路騎行，該男子回懟網友「跟你有關係嗎」。另一段男孩生前訓練影片顯示，騎行團騎行速度一度達到每小時37公里。