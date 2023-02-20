內地現首宗XBB.1.5本土感染 專家：近期不會爆新疫情

中國疾控中心公布新冠感染監測數據，去年12月1日至本月16日期間，發現15宗本土感染重點關注變種病毒株個案，包括首宗Omicron XBB.1.5本土感染。XBB.1.5的免疫逃逸及傳播能力被認為強於當前流行的BA.5.2及BF.7，首宗XBB.1.5本土個案的出現令不少民眾擔心疫情會再度爆發，但有北京專家認為，內地現階段免疫屏障較強，近期爆發新一波疫情的可能性低。

中國疾控中心上周六公布，本月16日，核酸陽性10,720宗、快測陽性508宗；住院患者2萬人，重症佔56人，死亡6人，本月10至16日期間死亡98人；發燒門診就診人數持續在低位波動，本月16日為12.4萬人次。另據相關圖表顯示，本月3至16日，每日核酸陽性個案都超過5,000宗，最高達1.5萬宗；快測陽性約介乎400至1,100宗。

發現多宗本土感染BQ.1及其亞分支

中國疾控中心又指，去年12月1日至本月16日之間共報送16,931宗本土新冠感染病毒基因有效序列，涉及Omicron 34個進化分支，其中BA.5.2.48(60.4%)及BF.7.24(28.9%)仍為主流，另有15宗屬重點關注變種病毒株，包括XBB.1、XBB.1.5、BQ.1、BQ.1.1.17各1宗，以及5宗BQ.1.1、4宗BQ.1.2、2宗BQ.1.8。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾認為，民眾免疫屏障仍有一定效果，XBB不太可能在近期引發新一波疫情，料以零散個案為主。至於近期不少網民在社交媒體表示又開始發燒，擔心「重陽」，惟每日快測仍是一條線，李侗曾認為，大部分發燒與新冠無關，目前新增確診者主要是從未感染過新冠的人，因為「被完全相同的毒株感染2次的可能性非常小」。《人民日報》旗下《健康時報》亦指出，近期多地都有流感、諾如病毒感染個案，而發燒也是兩者主要症狀之一。