內地男上班爆睡一小時遭開除　氣告法院獲賠35萬

每個公司都有不同的規定，一但違規就可能遭受懲處。內地江蘇一名男子，上班睡覺遭到開除，他不滿告上法院，最後判公司違規，得向他賠償35萬多元人民幣。

部門經理上班時間睡了一小時被公司辭退

據《環球時報》等內地媒體綜合報導，一名在江蘇興泰化工公司上班的張姓男子，2024年前段時間因為在上班時間睡了一小時的覺，被公司辭退。他認為公司解除勞動關係違法，於是起訴到了法院。

據悉，張男為公司一個部門的經理，前一天因為開車開到半夜，隔天精神不濟，上班時坐著坐著就不敵周公召喚，昏沉地睡了一個小時。

不料半個月後，突然收到公司通知，載明「張某上班時睏乏導致睡崗行為。」張男在該面談表上簽字確認。

後來並以張男在上班期間睡崗，嚴重違法公司規章制度為由，解除與其的勞動合同。

該公司出示規範守則，載明「上班時間睡覺、打牌、下棋、看電影、玩遊戲或從事其他不正當活動」等行為零容忍，一旦違反，不論職位高低均辭退或解聘，並不給予任何補償。