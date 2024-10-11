內地男二百幾萬買車落地即漏水　邁巴赫包防水布拍片抗議

內地一名博主砸215萬元人民幣（約236萬港元）購入邁巴赫（Maybach），不料喜提新車才兩天就出現車內漏水，向車商反應想換輛車，竟得再貼80萬元人民幣（約87.9萬港元），讓他氣得在車頂舖上三色防水布，在大街到處行走抗議。

綜合內媒《大象新聞》、《澎湃新聞》等報道，網名「漏水車車主」博主日前在社交平台上發布多段影片，稱今年7月1日花費215萬元人民幣（約236萬港元），全額購買了一輛全新邁巴赫GLS480。

10天損失近80萬

取車兩天後發現中控傳怪聲，遂於11日前往4S店檢測，未被查出異常。然當天遇下雨，車主回程發現副駕駛A柱漏水，於是又開車返廠維修，然汽車被拆了又拆，最終仍沒找到故障原因。

該博主向車商提議貼錢換車，4S店給出135萬到150萬元人民幣（約148萬至165萬港元）的估價，然他在二手車市場詢價後發現，若車況良好，二手車售價為180萬元人民幣（約198萬港元）左右：「這意味我10天損失近80萬，感覺4S店不僅不願承擔質量問題的責任，反而還要試圖透過低估價格再次從我身上獲取利益。」