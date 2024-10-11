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2024-10-11 14:15:32

內地男二百幾萬買車落地即漏水　邁巴赫包防水布拍片抗議

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內地男二百幾萬買車落地即漏水　邁巴赫包防水布拍片抗議

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內地一名博主砸215萬元人民幣（約236萬港元）購入邁巴赫（Maybach），不料喜提新車才兩天就出現車內漏水，向車商反應想換輛車，竟得再貼80萬元人民幣（約87.9萬港元），讓他氣得在車頂舖上三色防水布，在大街到處行走抗議。

綜合內媒《大象新聞》、《澎湃新聞》等報道，網名「漏水車車主」博主日前在社交平台上發布多段影片，稱今年7月1日花費215萬元人民幣（約236萬港元），全額購買了一輛全新邁巴赫GLS480。

10天損失近80萬

取車兩天後發現中控傳怪聲，遂於11日前往4S店檢測，未被查出異常。然當天遇下雨，車主回程發現副駕駛A柱漏水，於是又開車返廠維修，然汽車被拆了又拆，最終仍沒找到故障原因。

該博主向車商提議貼錢換車，4S店給出135萬到150萬元人民幣（約148萬至165萬港元）的估價，然他在二手車市場詢價後發現，若車況良好，二手車售價為180萬元人民幣（約198萬港元）左右：「這意味我10天損失近80萬，感覺4S店不僅不願承擔質量問題的責任，反而還要試圖透過低估價格再次從我身上獲取利益。」

影片已獲得200多萬點讚

該博主向記者表示，自己已經多次向官方客服電話進行投訴，但近三個月過去，仍未收到任何道歉或解決方案，決定開始透過自媒體維權，他以三色防水布和膠帶覆蓋車頂，並將「補丁」邁巴赫開上路影片上傳網絡。

據悉，影片迄今已獲得200多萬點讚，粉絲數量也快速暴增超過10萬，值得一提的是，博主此番「別出心裁」的抗議維權操作，甚至吸引了不少邁巴赫車主的模仿，有人將自己的愛車貼上同款三色防水布。

10日上午，有記者撥打該博主購車所在的蘇州元星汽車服務有限公司電話，回應稱領導正處理；另外邁巴赫客服稱經銷商正積極與客戶溝通。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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