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2025-03-24 14:30:00

內地男借住老同學家疑生口角衝突　掏自備菜刀狂斬兩兄弟一死一重傷

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內地男借住老同學家疑生口角衝突　掏自備菜刀狂斬兩兄弟一死一重傷

內地男借住老同學家疑生口角衝突　掏自備菜刀狂斬兩兄弟一死一重傷（圖／翻攝新京報）

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內地廣東吳川市一名男子日前借住朋友家中，雙方疑發生口角衝突，男子盛怒之下竟拿出菜刀狂斬，幾乎刀刀見骨，致對方重傷住院，友人弟弟更是在送院過程中不治，詳細案情仍有待警方進一步調查公佈。

受害者妹妹：疑犯使用的菜刀是自備的

據《新京報》報道，該起斬人事件發生在3月14日14時許，楊姓男子前一晚住進林姓友人家中，由於兩人是同學相識十幾年，之前偶爾也來小住，與林姓一家人都算熟稔，平日相處也不錯，不料當日卻因細故發生激烈衝突。

受害者妹妹林女士向記者表示，疑犯楊男使用的菜刀是自行攜帶，非家中所有，讓她不解的是當天天氣炎熱，楊男卻戴著頭盔穿厚衣服行兇，就連大哥已逃出家門外也不放過，還在後面猛追100多米，其二哥則是送醫途中失血過多死亡。

林女士進一步指出，其大哥目前仍在醫院ICU治療，「被他（楊男）割到了脖子、頭部四肢，現在都不能動彈，又不能說話」，無法確切知道到底發生了什麼事。不過，從Ｘ光片上來看，左手大拇指、食指都被硬生生砍斷，骨頭也出現明顯斷裂，可以想見楊男手段十分兇殘。

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被害人躺在醫院，全身多處斬傷。（圖／翻攝新京報）

被害人躺在醫院，全身多處斬傷。（圖／翻攝新京報）

網民爆料：聽說是喝了酒催債

當地一名村幹部告訴記者，相關部門正對受害者進行救治和幫扶，林女士也證實當地政府已分兩次給予她3萬元人民幣的幫扶資金。目前警方已立案偵查。

相關新聞引發網民熱議，痛批楊姓兇嫌心狠手辣，「斬脖子…頭…這是照死了斬啊」、「十幾年的老同學有什麼深仇大恨啊」、「這年頭人咋都這麼狠」，還有網民爆料稱「聽說是喝了酒催債，斬人的欠被斬的800塊，然後就動手了，前一天斬人的還在被斬的家裡睡覺」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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