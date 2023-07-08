內地男偷手機變賣賺40元　憂遭拘捕花千元搭車回老家　網民嘲笑「數學沒學好」

天下之大無奇不有，近日內地一男子因長期流連網吧沒錢，又嫌打工太累，竟偷手機變賣，在賺到40元（人民幣，以下同）後，卻因為擔心被拘捕花費1000元，連夜搭車逃回老家，最終還是被警方拘捕。

盜取蘋果手機以40元賣出

綜合內地媒體報道，日前湖北武漢一名何先生報警稱其兩部手機被偷，他白天打工、晚上開網約車補貼家用，這兩部手機是分別用來對接網上平台和客戶，事發當天何先生到樓頂收衣服，大門虛掩沒關上，回來後卻發現自己放在家中桌上的兩部手機不見了，推測有人進門把手機偷走了。

警方獲報後，隨即翻查閉路電視畫面，最終確定疑犯趙某，進入當地一家手機維修店變賣贓物，店主表示，趙某聲稱手機用舊了，剛好沒錢就想低價出售。又經追查，警員發現趙某已連夜逃回，位於襄陽市南漳縣東鞏鎮的老家，在當地警方配合下將疑犯拘捕，並檢獲盜竊來的蘋果手機。

趙某其後供稱因缺錢在江岸區黑泥湖路附近尋找作案目標時，發現一戶家門未關且家中無人，於是溜門入室盜竊，盜取兩部手機後逃離現場。把一部手機以低價40元變賣後，又擔心被警方拘捕，遂決定連夜打車逃回老家，光車費就花了1000元。目前趙某因盜竊，已被江岸警方依法刑事拘留。

相關新聞一度登上陸網熱搜，惹來網友批評「數學沒學好」、「你小子可真行啊~還倒貼960進去」、「這到底是情商的扭曲，還是智商的淪喪」、「這下好了，包吃住了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章