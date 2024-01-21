內地男呻遭未婚妻狠提分手　原因竟是太愛出PO曬恩愛相放閃

現代人喜歡在社交媒體上，分享自己的生活瑣事，不過內地一名男子，卻因為「太愛發朋友圈」，讓女友反感，甚至向他提出分手。
朋友圈從生活瑣事變成女友照片
據《極目新聞》報道，苦主陳先生表示，他是個很喜歡分享的人，覺得大事小事都值得分享，也非常喜歡發朋友圈，路邊看到一朵好看的花、吃到一碗喜歡吃的麵，都喜歡發朋友圈分享，比起在乎有多少點讚，自己反而更喜歡回覆評論，和平常一些不常見面的維持感情聯繫。
陳先生提到，以前的他一天能發十幾條朋友圈，如今和女友戀愛了三年，朋友圈從生活瑣事，變成了女友的各種照片，結果她卻因此感到不悅，甚至說出：「要是你還這樣天天在朋友圈發我的話，我們就分手！」
認為女友想隱瞞這段戀情
兩人最後的爭執爆發點，在於陳先生和女友訂婚後，因為相當開心，連續發了五、六條朋友圈慶祝，沒想到卻被女友認為是「愛炫耀」，讓他認為連這種事都不能發，女友根本想隱瞞這段戀情，但女方的角度，認為專注經營朋友圈，不如經營好自己的生活，而非沉迷於網上世界。
對於大家越來越愛發文的行為，有心理學家分析，人們可能會透過發朋友圈，緩解人的孤獨，也可能是帶着一些「炫耀」的心理，如果太沉溺於其中，可能會影響身體和心理的健康。
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