內地男呻遭未婚妻狠提分手　原因竟是太愛出PO曬恩愛相放閃

現代人喜歡在社交媒體上，分享自己的生活瑣事，不過內地一名男子，卻因為「太愛發朋友圈」，讓女友反感，甚至向他提出分手。

朋友圈從生活瑣事變成女友照片

據《極目新聞》報道，苦主陳先生表示，他是個很喜歡分享的人，覺得大事小事都值得分享，也非常喜歡發朋友圈，路邊看到一朵好看的花、吃到一碗喜歡吃的麵，都喜歡發朋友圈分享，比起在乎有多少點讚，自己反而更喜歡回覆評論，和平常一些不常見面的維持感情聯繫。

陳先生提到，以前的他一天能發十幾條朋友圈，如今和女友戀愛了三年，朋友圈從生活瑣事，變成了女友的各種照片，結果她卻因此感到不悅，甚至說出：「要是你還這樣天天在朋友圈發我的話，我們就分手！」