內地男多次只穿內褲偷溜進OL女室友房間 反被手機拍下

內地四川的OL單小姐多年來與他人合租，近日發現新搬來的男性室友竟只穿內褲多次溜進她房間，被抓包後辯稱是「來借空調遙控器」。這一新聞登上微博熱搜後，引發內地網友熱議。

內地男多次只穿內褲偷溜進OL女室友房間 反被手機拍下

男室友趁她上衛生間時偷溜進房間多次 據中國媒體「津雲」報導，近日，單小姐在網路發布影片，稱合租的男室友趁她上衛生間時，竟偷偷溜進她房間多次。21日，單小姐在接受採訪時表示，這名男室友是今年搬來的，兩人幾乎沒有說過話。最近她在浴室洗澡時經常聽到腳步聲，就留了個心眼，16日特意將手機相機開啟並對著門，拍下了這驚人一幕。 單小姐報警後，該男子在等待期間依然敲門，並辯稱自己是來借空調遙控器的。但影片顯示男子是空手出門，房內的空調也和遙控器顯示的溫度不符，因此她發布影片向提醒合租的女生一定要注意安全。

新聞登上微博熱搜後引發內地網友熱議 這一新聞登上微博熱搜後引發內地網友熱議，許多人表示單身女性與男性合租有風險：「小姐姐是真的勇，敢跟異性合租。就算他不進你房間，同住一間房子你不也怕嗎？」 也有人現身說法，表示在大城市安居不易，與異性合租是不得已：「打工人能省一點就省一點，而且那些租房平台……都是自己簽約自己的房間，你也管不了其他房間住誰，舍友換得也很勤，所以鎖好房間門很重要。」 還有人表示不應該譴責受害者：「評論區這些人真夠離譜，不罵那個男的，反倒責備受害者，這跟被騷擾還要罵女性穿著暴露有什麼區別？ ？ ？該被罵的不是那個猥瑣男嗎？ ？ ？」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章