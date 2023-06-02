內地男夜闖酒店「無邊泳池」玩浮床　樂極忘形「漂出界」險墮谷（有片）

根據網絡上流傳片段，男子從泳池平台一躍而下，隨後整個身體躺在漂浮床上。不過，漂浮床隨著他躍下的衝力，漂向泳池邊，由於泳池是無邊際的設計，漂浮床就直接衝出邊緣，幸好男子反應快及時站起來，差點整個人墜落黑漆漆的山谷。

綜合內媒報道，這宗驚險事件發生在5月30日，有男子上傳影片稱，自己躺在酒店高樓層無邊際泳池的漂浮床上，差點跌落山谷。

貴州黔東南一名男子在酒店的無邊際游泳池坐水上充氣漂浮床時，差點跌落山谷，當時漂浮床一半以上已經呈懸空狀態，幸好男子及時反應過來迅速起身，撿回一條命。

客人被指未經允許自行操作

該名當事男子表示，當他躺在酒店的無邊際泳池的漂浮床時，感覺到泳池邊了卻沒感受到漂浮床觸邊，驚覺有異的他迅速起身，撿回一命。他還表示，泳池外層玻璃只有一公尺左右寬，差點就連人帶漂浮床摔下去。

酒店工作人員31日回應稱，酒店在晚上9點就會關閉泳池相關設施，泳池配有救生員，救生員下班後就已經把漂浮床等設備收起來了，客人在10點半未經允許自行操作，酒店亦無法控制，只能看到了去提醒客人，酒店也會向救生員反映該問題，請他們管理好設備。

影片畫面可以看到游泳池下方是山谷。（圖／翻攝微博@杭州日報）

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