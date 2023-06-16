內地男嫌「不是處女」身心虐待逼死女友　判監3年2個月及賠約80萬元

記者高珞曦／綜合報道
北京大學學生包麗（化名）與同學牟姓男子交往期間，男友嫌棄她「不是處女」，身心理上對她處處打壓、洗腦，兩人交往不到1年，包麗於第4次嘗試輕生後過世。今年6月15日北京法院宣判牟男有期徒刑3年2個月，附帶賠償73萬元人民幣（約80.2萬港元），包母不滿判決結果，將提上訴。
要包麗在身上刺青「牟林翰的狗」
綜合內媒報道，北京大學學生包麗與牟男2018年8月交往，同年9月開始同居，2019年1月至2月期間，兩人也與對方家長見過面。也是在此時，牟男開始「不滿」包麗曾有過性經驗，同時頻繁否定、洗腦包麗，甚至要求包麗拍攝裸照、先懷孕後流產留下病歷單、進行絕育手術，還要包麗在身上刺青「牟林翰的狗」。
不僅如此，牟男見包麗不願順從照做，牟男提出「想留輸卵管當分手禮物」、散布她的裸照，以此脅迫包麗做絕育手術，並與其復合。
包麗生前和牟男的對話曝光。（圖／翻攝自微博）
「媽媽今天給你謝罪了」
身心俱疲的包麗不堪虐待，於2019年10月9日傳訊息給牟男，寫下「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」、「媽媽（牟男對女友的暱稱）今天給你謝罪了」，之後服藥輕生陷入昏迷，於2020年4月11日過世。
此事在網上曝光，輿論譁然，網民紛紛痛斥牟男行徑，同時不解法院為何三度延後開庭。2021年2月15日牟男因涉嫌虐待罪，遭北京市海淀區檢方提起公訴，2023年6月15日北京海淀區法院一審宣判牟男有期徒刑3年2個月，附帶賠償73萬元人民幣（約80.2萬港元）。雙方皆不服判決，牟母為其子喊冤，包母則怒控牟家事發至今未曾表達歉意，也不滿民事判決結果，準備上訴。
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