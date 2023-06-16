內地男嫌「不是處女」身心虐待逼死女友　判監3年2個月及賠約80萬元

北京大學學生包麗（右，化名）生前遭男友牟林翰虐待，最終導致包麗輕生身亡。（圖／翻攝自微博）

記者高珞曦／綜合報道

北京大學學生包麗（化名）與同學牟姓男子交往期間，男友嫌棄她「不是處女」，身心理上對她處處打壓、洗腦，兩人交往不到1年，包麗於第4次嘗試輕生後過世。今年6月15日北京法院宣判牟男有期徒刑3年2個月，附帶賠償73萬元人民幣（約80.2萬港元），包母不滿判決結果，將提上訴。

要包麗在身上刺青「牟林翰的狗」

綜合內媒報道，北京大學學生包麗與牟男2018年8月交往，同年9月開始同居，2019年1月至2月期間，兩人也與對方家長見過面。也是在此時，牟男開始「不滿」包麗曾有過性經驗，同時頻繁否定、洗腦包麗，甚至要求包麗拍攝裸照、先懷孕後流產留下病歷單、進行絕育手術，還要包麗在身上刺青「牟林翰的狗」。

不僅如此，牟男見包麗不願順從照做，牟男提出「想留輸卵管當分手禮物」、散布她的裸照，以此脅迫包麗做絕育手術，並與其復合。

包麗生前和牟男的對話曝光。（圖／翻攝自微博）