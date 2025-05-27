內地男子常挖鼻孔惹禍 臉部腫如豬頭

挖鼻孔不衛生又危險。內地淮安一名66歲的男子經常挖鼻孔挖出禍，導致臉部腫如豬頭。他近日眼瞼、雙頰、鼻部突然紅腫，還發高燒，面部腫脹到眼睛睜不開，燒灼樣疼痛明顯。
挖鼻孔｜珍斷患「丹毒」
《現代快報》報道，該男子到中醫院外科求診，珍斷為丹毒、外感風熱上犯症。醫生指，丹毒是中醫病名，由於它會使皮膚突然「鮮紅成片，色如塗丹」，指甲在鼻粘膜上來回滑動，極易造成丹毒症狀。丹毒最常見的發病部位是下肢，尤其是小腿。發生在臉部的丹毒較為少見，一般是由於經常摳鼻子或挖耳朵，造成破損形成鼻部或耳部感染所致。接受治療下，該名男子的臉部紅腫於一星期後消退。
挖鼻孔｜細菌引起急性皮膚病
報道引述醫生的提醒，指根據統計，90%的成年人每天至少用手指「光顧」一次鼻孔。然而，你以為是順手清理門戶，其實可能是指甲在鼻粘膜上留下痕跡。結果，輕則社死，重則丹毒上門。丹毒雖以「毒」命名，卻不是病毒感染引起的，而是由細菌引起的一種常見的急性非化膿性發炎性皮膚病。大多數是由B型溶血性鏈球菌感染所致，這種細菌常從腳氣的糜爛趾縫、鼻炎的黏膜破損處悄悄入侵，尤其偏好「免疫防線」薄弱的人群。老年族群、熬夜黨、酗酒者、慢性皮膚病患者，都可能成為它的目標。