內地男子常挖鼻孔惹禍 臉部腫如豬頭

挖鼻孔不衛生又危險。內地淮安一名66歲的男子經常挖鼻孔挖出禍，導致臉部腫如豬頭。他近日眼瞼、雙頰、鼻部突然紅腫，還發高燒，面部腫脹到眼睛睜不開，燒灼樣疼痛明顯。

挖鼻孔｜珍斷患「丹毒」

《現代快報》報道，該男子到中醫院外科求診，珍斷為丹毒、外感風熱上犯症。醫生指，丹毒是中醫病名，由於它會使皮膚突然「鮮紅成片，色如塗丹」，指甲在鼻粘膜上來回滑動，極易造成丹毒症狀。丹毒最常見的發病部位是下肢，尤其是小腿。發生在臉部的丹毒較為少見，一般是由於經常摳鼻子或挖耳朵，造成破損形成鼻部或耳部感染所致。接受治療下，該名男子的臉部紅腫於一星期後消退。