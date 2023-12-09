內地男子16年前借好友五千元　今告上法院　僅拿回五分之一欠款

欠債還錢不該是天經地義？內地河南一名男子16年前借給好友5,000元人民幣，不料對方遲遲不肯還錢，自己又不好意思開口，於是今年將好友告上法院，但是因為超過訴訟時效，僅拿回五分之一欠款。
綜合內地傳媒報道，原告李某向法院訴稱，其好友段某2008年1月1日，跟自己寫下5,000元人民幣借條，約定借款利息貳分、借款期限半年。因段某未有償還，李某於2023年訴至法院，要求段某償還；段某抗辯稱該借款發生在2007年，至今已長達16年，期間李某未要求償還，鑒於雙方曾是好友關係，現僅願意支付1,000元人民幣。
訴訟時效已過 法院駁回原告訴訟
經河南孟津法院12月8日審理，原告李某與被告段某之間的借款約定有借款期限，在借款期限屆滿時，被告段某未有償還借款，原告李某知曉其權利受到損害，三年的訴訟時效期間開始計算，原告李某未能證明其訴訟時效期間內向被告段某催促過借款，或發生其他訴訟時效期間中止、中斷和延長的因由，訴訟時效已於2011年6月30日屆滿。
故就案涉借款清償義務，因被告段某提出訴訟時效的有效抗辯，原告李某的該項民事權利不受法院保護。故依法判決被告段某償還借款1,000元人民幣，駁回原告李某的其他訴訟請求。
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