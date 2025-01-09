內地男從非洲返國後感染罕見傳染病「Q熱」　醫生：高燒可持續逾15天

內地江蘇常州一名男子從非洲返國後，反覆出現發熱、咳嗽、乏力等症狀，前往醫院就診，經診斷確診為貝氏考克斯菌（Coxiella burnetii）所引起的急性傳染病「Q熱」（Q Fever），據悉該傳染病為人畜共通，患者可持續高燒超15天。

接診醫生詳細詢問顧先生的既往病史，並為其進行細緻的體格檢查，發現胸部電腦斷層CT結果顯示，顧先生雙肺存在大面積的炎症病變。由於其「剛從國外歸來」，結合非洲當地流行病學背景，院方高度懷疑其可能感染某種特殊病原體，遂安排支氣管鏡檢查，並通過灌洗液的基因檢測技術，最終鎖定致病元兇「貝氏考克斯菌」，即「Q熱」。

據《江蘇新聞》報道，顧先生去年11月因身體不適，前往江陰市人民醫院發熱門診求診，他向醫生陳述，10天前從非洲回國後，便開始出現發熱、咳嗽、乏力以及四肢肌肉酸痛的症狀，並伴有心慌、胸悶等。

慢性「Q熱」病徵可持續數月以上

在醫療團隊精心治療與細緻護理下，顧先生的發熱、咳嗽、胸悶等症狀逐漸緩解，肺部炎症情況得到明顯改善。目前，人已經順利康復出院。

據悉，「Q熱」是貝氏考克斯菌所引起之人畜共通傳染病，對外界環境的抵抗力很強，在極端環境中可保持長達幾個月的感染性。主要存在於受感染動物的尿液、糞便和羊水中，生活中易接觸到的狗、羊、牛、馬、驢等動物為主要傳染源，獸醫、畜牧業等從業人員為高危險族群。

此外，「Q熱」可分為急性及慢性兩種，前者患者體溫可高達39-40℃，可持續超過15天，有時發熱與無熱期交替出現，伴隨噁心、嘔吐、劇烈頭痛、腰肌和腓腸肌痛等；後者病徵則可持續數月以上，主要表現為心內膜炎、慢性肝炎、骨髓炎等。

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