內地男手癢用手機掃「買春廣告」　充值10萬才驚覺是詐騙

內地江蘇省一名男子日前取車時，看見車窗夾了一張買春廣告卡片，一時沒抵住誘惑掃了上面的QR Code，豈料竟被詐騙約10萬元人民幣，氣得他懊悔不已。

內地媒體《荔枝新聞》報道，受害的王姓男子表示，當天他到停車處取車，準備開車時，看到車窗夾了一張買春小廣告，他一時沒抵住誘惑，掃了卡片上的QR Code，顯示要下載一款APP。王男說，他一步步按照指示操作，先註冊會員、又被要求充值，而他先後轉帳約10萬元人民幣，竟發現錢不能自行提出來，才赫然驚覺是詐騙，於是趕緊報警求助。

5人團隊在全國各地發放詐騙小廣告致多人受害

警方根據線索調查，發現有犯罪集團發放這類買春廣告小卡片，於是循線追查，逮捕到張姓男子等5人。警方表示，張男等人找來蔣姓、昌姓等人，組成「行銷團隊」，在全中國各地發放這種廣告，導致多人受害。

法院近日一審宣判這起案件，判處張男有期徒刑1年6個月、緩刑1年6個月，並處罰金1.5萬元人民幣，其他4人被判處有期徒刑1年、緩刑1年至有期徒刑7個月、緩刑1年不等，並處罰金。檢方呼籲民眾，如今詐騙橫行，對於來路不明網站、QR Code都不要任意點閱。

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