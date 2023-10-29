內地男投資失敗欠巨債後報復社會　闖醫院隨機砍人致15傷終判死刑

2022年7月9日，兇嫌侯曉飛闖入位在上海的瑞金醫院，持刀捅刺追砍病患、陪同家屬與醫護，造成6人重傷，另有9人輕傷。上海人民法院27日對該案作出判決，以故意殺人罪判處侯曉飛死刑。

攜單刃尖刀、折疊刀、破窗器等物品

據內媒《紅星新聞》報道，經上海市第二中級人民法院查明，侯曉飛因投資失敗、無力償還巨額欠債等原因，因而對社會心生怨恨，決定以在公共場所持刀捅人的方式報復社會。

2022年7月9日上午，侯曉飛帶着裝有單刃尖刀、折疊刀、破窗器等物品的黑色後背包，前往上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院門診大樓，持單刃尖刀連續捅刺、追砍多名就診病患、陪同家屬及醫護人員，造成包括4名未成年人在內的6名被害人重傷，9名被害人輕傷、輕微傷。侯曉飛隨後被趕至現場的公安人員制服。