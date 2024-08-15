內地男摔斷一根公筷被餐廳「索賠100元」嚇呆　店家:德國進口白瓷筷

什麼筷子這麼貴？內地浙江一名男子日前上餐廳用餐，不慎損壞了一根筷子，沒想到結帳時這帳單多了一筆100元的賠償費，讓顧客相當不滿。店家解釋，弄壞的是德國進口的白瓷筷，價格本來就比一般還貴。
德國進口白瓷
據《極目新聞》報道，一名男子投訴，10日他與朋友們到浙江溫州一家高檔餐廳用餐，期間不慎摔斷了一根筷子，結果被要求100元人民幣（約108元港幣）的賠償費。店家解釋，因筷子是德國進口的白瓷材質，當初買入價格為158元（約172元港幣），二手價打折於是最後決定這樣的賠償金額。
但男子解釋，損壞的筷子是公筷，是不小心掉下摔斷的，並非故意損壞。而在用餐時，他們也沒看到桌子上有關於筷子價格或者需要小心使用的提示。
男子稱「如果知道是這麼貴的筷子，誰會故意損壞呢？我們肯定會小心使用，或讓店家直接拿走。」，並抱怨當晚筷子壞掉後，店家沒向他們出示具體的賠付標準，只給了用餐帳單，當中包含損壞筷子的費用。最後，他們還是按照帳單結帳離開了。
實際價格有存疑
事後餐廳表示已退還筷子的賠償費用，但男子稱當時是朋友結的帳，結帳後並沒有收到這筆錢。「就算退回來我們也不會收了。」，男子表示他們並不是為了炒作，只是之前沒有遇到這種事情，所以才發出來讓網友評評理。
事件一出，話題迅速在網路上發酵。部分網友對於筷子的實際價格存疑，有人留言調侃「公筷公家的所以貴，我們鄉下人不懂」、「為了一雙一百的筷子，損失了一桌顧客」、「德國人用筷子嗎？為什麼要去德國進口中國人用的筷子？」、「為何不用骨董筷？一雙一百萬」、「宰客吧？」
目前溫州市鹿城區市場監督管理局已介入調查此事，相關部門稱接獲投訴後，正積極介入處理，承諾將對筷子的實際價格及賠償合理性進行全面調查，並給出公正處理結果。
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