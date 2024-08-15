內地男摔斷一根公筷被餐廳「索賠100元」嚇呆　店家:德國進口白瓷筷

什麼筷子這麼貴？內地浙江一名男子日前上餐廳用餐，不慎損壞了一根筷子，沒想到結帳時這帳單多了一筆100元的賠償費，讓顧客相當不滿。店家解釋，弄壞的是德國進口的白瓷筷，價格本來就比一般還貴。

德國進口白瓷

據《極目新聞》報道，一名男子投訴，10日他與朋友們到浙江溫州一家高檔餐廳用餐，期間不慎摔斷了一根筷子，結果被要求100元人民幣（約108元港幣）的賠償費。店家解釋，因筷子是德國進口的白瓷材質，當初買入價格為158元（約172元港幣），二手價打折於是最後決定這樣的賠償金額。

但男子解釋，損壞的筷子是公筷，是不小心掉下摔斷的，並非故意損壞。而在用餐時，他們也沒看到桌子上有關於筷子價格或者需要小心使用的提示。

男子稱「如果知道是這麼貴的筷子，誰會故意損壞呢？我們肯定會小心使用，或讓店家直接拿走。」，並抱怨當晚筷子壞掉後，店家沒向他們出示具體的賠付標準，只給了用餐帳單，當中包含損壞筷子的費用。最後，他們還是按照帳單結帳離開了。