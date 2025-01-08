內地男日飲至少三枝奶茶/汽水　雙手長滿痛風結石變形如「生薑」

內地廣東東莞一名年輕男子，從小就把汽水奶茶當水喝，每天至少3瓶以上，長期下來，導致雙手長滿痛風結石，變形如「生薑」，讓人看得心驚驚。

不到30歲竟有長達15年的痛風史

綜合《百姓關注》、《極目新聞》報道，藍先生是個「95後」（即1995年後出生），年紀輕輕不到30歲，竟有長達15年的痛風史，他受訪表示從小就愛喝碳酸飲料、奶茶等含糖飲品，「基本上一天都是兩三瓶打底」，長大後也愛飲酒熬夜，2009年開始確診患有痛風，卻沒積極治療調理，照樣喝飲料，痛風一發作就跑去打止痛針。

持續7、8年後，痛風石越長越多，導致雙手嚴重變形，藍先生稱自己在外頭會惹來周遭異樣眼光，感覺很尷尬，不敢出門也無法工作。2022年、2023年間，他曾跑了三家醫院求診，但接診醫生都表示即使開刀動手術取出結石，變形的手也不能恢復，大嘆悔不當初，希望大家引以為戒，多喝水少喝奶茶飲料。