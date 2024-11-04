內地男早餐做到一半廚房突爆炸　硬撐「92%燒傷」折返救妻後不治

內地河南洛陽一對夫妻，日前在廚房做早餐時突遇燃爆，丈夫跑出來後發現妻子還在屋內，遂硬撐「全身92%燒傷」折返救妻，最終因傷勢過重去世，讓一票網友動容不已。

夫婦準備早飯 一開火廚房突然爆炸

網傳影片中，天色才剛濛濛亮，突然傳出一陣轟然巨響，火紅烈焰瞬間衝出門窗，紗門、玻璃隨即爆裂，散落一地，窗框也扭曲變形，足見爆炸威力有多驚人。不久後廚房閃出一名男子身影，身上衣服已全被燒熔，只見他慌慌忙忙逃出後，又回頭看了一眼，發現妻子還在裡面，人痛到在地上爬行，於是轉身折返將妻子扶起，此時妻子上衣還著火，發現後還第一時間徒手打火。

據《大象新聞》報導，這起爆炸意外發生在10月10日早晨，家住洛陽的劉先生和妻子準備做早飯，沒想到一開火，廚房突然爆炸，無奈幾經搶救治療，劉先生已於近日不幸去世，留下因燒傷躺在病床上的妻子和一雙兒女。據悉，兒子剛大學畢業工作一年，女兒還在讀書。