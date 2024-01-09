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中國
2024-01-09 15:30:00

內地男武術學校飯菜落老鼠藥　百人中毒7死　潛逃26年終被捕

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1994年朱姓男子在經營武術館期間，與另一名彭姓武術學校業者發生糾紛，雙方因瑣事產生不滿，隨後付男找上朱男，並決定投毒報復彭姓業者。

內地安徽馬鞍山一所武術學校26年前發生投毒案，造成130名師生不同程度中毒，7名學生搶救無效死亡。警方直到2023年才抓獲2名兇嫌，一審皆被判處死刑。

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涉嫌參與投毒的付男、朱男在一審期間互相卸膊。（示意圖／非當事人／取自pexels）

將老鼠藥加入飯菜 百名師生嘔吐7名學生身亡

內地媒體《澎湃新聞》報道，1994年朱姓男子在經營武術館期間，與另一名彭姓武術學校業者發生糾紛，彭姓業者將朱男武術館內的會計、教練和大部分師生挖角到自己的武術館。之後付姓男子在彭姓業者的武術學校任教期間，雙方因瑣事產生不滿，隨後付男找上朱男，並決定投毒報復彭姓業者。付男、朱男於1997年6月29日晚間行動，付男摸黑爬進武術學校廚房，將2包老鼠藥加進桌上的鹹豆中。6月30日上午7時許，100多名師生吃完學校早餐產生嘔吐、抽搐等症狀，最終導致7名學生中毒身亡。之後付男和朱男匿名潛逃整整26年，直到最近才落入法網。

內地馬鞍山市中級人民法院一審期間，付男與朱男相互卸責，付男聲稱自己和彭姓業者無私怨，是朱男與彭姓業者積怨甚深，想要搞垮對方的武校，朱男答應先給付男500元人民幣定金，事成後再給5萬元人民幣，這樣付男就能拿錢治病。對此，朱男坦承確實有給付男500元人民幣，但這筆錢是感謝付男幫忙介紹學生，而且也未要求、不知道付男向彭姓業者的武校下毒。一審經過10多小時的審理， 後於2024年1月8日開庭，以投毒罪判處付男、朱男死刑，剝奪政治權利終身，連帶賠償家屬提出的民事訴訟賠償。死者家屬共提出民事訴訟賠償約202萬餘元人民幣，以及刑事附帶民事訴訟索賠157萬餘元人民幣。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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