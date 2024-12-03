內地男滑手機驚見妻子再嫁　才知被騙7年「一對兒女都是假的」

內地江蘇省淮安的一名男子在手機上滑短影片時，竟發現小自己11歲的妻子正與他人舉辦婚禮。隨著調查發現，他的7歲女兒竟非親生，妻子口中為他所生的「兒子」也是純屬虛構，他一怒之下將妻子告上法庭。

隱瞞女兒生父偽造兒子存在證明 據內地媒體《揚子晚報》2日報道，原告阿強因工作原因需要經常出差，2014年，當時31歲的他透過網路認識了20歲的被告阿芳，後者自稱是白富美，擁有多處房產，阿強信以為真，實際上阿芳一直與他人同居。2017年，阿芳誕下一名女嬰，向阿強解釋稱因自己患有結石症，使用藥物催產導致提前3個月早產，並稱因為生孩子差點沒命，她的父母怨恨阿強，拒絕與之來往。阿強再次相信了阿芳的說辭，將女兒視如己出，並更加賣命工作奔波，以供養阿芳母女。 據報道，事實上阿芳女兒的生父為她當時同居的王姓男子，後者於2017年左右與阿芳分手。2017年11月，阿芳發現自己疑似宮外孕，後做了流產手術，同時再次欺騙阿強，自稱在2018年8月為他生了一個兒子。截至2021年3月案發，阿芳都是用閨蜜孩子的照片和影片偽造這個不存在的「兒子」，一邊百般推諉阿強想探望兒子的要求，一邊收取他提供的撫養費。

交往期間結識另一名男子並登記結婚 據阿強介紹，2020年5月，他在滑手機短影片時意外發現阿芳竟在和他人舉辦婚禮，此後經過調查，才得知阿芳在與他交往期間，又透過網路在2019年前後結識了另一名沈姓男子並登記結婚。阿芳還以做生意為由，向阿強騙取了22萬人民幣，這筆錢竟成了這對夫婦婚房的首付款。 在阿強找上門來後，阿芳很快與沈男離婚，與阿強登記結婚。考慮到一雙兒女的落戶，阿強向阿芳多次索要孩子們的出生證明，但阿芳以各種藉口拖延，終於令阿強起了疑心，要求阿芳帶孩子去做親子鑑定。眼看紙包不住火，阿芳最終承認，女兒是她與其他男人所生，而「兒子」是徹頭徹尾的謊言。絕望的阿強於2021年3月15日報案。 據報導，現年30歲的阿芳實際上曾是個風塵女子，其父親是身障人士，長期臥病在家，而母親早已離家出走，生活非常困頓。