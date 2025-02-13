內地男獨自攀雅姆雪山遇險困海拔5300米　撐一晚奇跡生還

內地一名登山愛好者1日挑戰雅姆雪山遇險，失聯後獨自在雪地裂縫中艱難挺過一夜，所幸天亮後獲救。據悉，事發地已發生過3起山難。
獨自衝頂雅姆雪山但失誤未能在天黑前下山
據內地媒體《封面新聞》11日報道，該男子1日獨自一人向雅姆雪山發起衝擊，但因各種失誤，未能在天黑前下山。「救援隊就在遠方，但我沒有燈也喊不答應，很絕望。」此後他在雪地一處裂縫中挺過艱難一夜，終於在天亮時等來嚮導，後者向他表示：「你是雅姆雪山失聯後，第一個被救出來的人。」
該男子在受訪時表示，他有四五年登山經歷，但1日衝擊雅姆雪山時犯下多個低級錯誤，包括選錯衝頂路線，為減輕重量丟棄部分裝備，手機和充電寶沒電等，導致獨自失聯的後果。
此後他在雪地一處如「棺材般」的裂縫躺了一夜，當時外面風有十級左右，他不敢睡覺，強迫自己運動保持體溫。獲救後，他表示非常愧疚，因「救援也伴隨著許多危險」，呼籲戶外運動愛好者避免進入未開發的區域，「因為你沒有經驗的話，很有可能就是去送命」。
工作人員：雅姆雪山處於封閉狀態
據介紹，雅姆雪山海拔5374公尺，屬於貢嘎山支系海子山脈，是海子山脈除主峰雅拉雪山外唯一有終年冰川的雪山。據雅姆雪山所在地塔公鎮工作人員介紹，雅姆雪山處於封閉狀態，但仍有人偷偷進入山上：「從去年到現在，雅姆雪山已發生3起山難。」
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