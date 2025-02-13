內地男獨自攀雅姆雪山遇險困海拔5300米　撐一晚奇跡生還

獨自衝頂雅姆雪山但失誤未能在天黑前下山

據內地媒體《封面新聞》11日報道，該男子1日獨自一人向雅姆雪山發起衝擊，但因各種失誤，未能在天黑前下山。「救援隊就在遠方，但我沒有燈也喊不答應，很絕望。」此後他在雪地一處裂縫中挺過艱難一夜，終於在天亮時等來嚮導，後者向他表示：「你是雅姆雪山失聯後，第一個被救出來的人。」

該男子在受訪時表示，他有四五年登山經歷，但1日衝擊雅姆雪山時犯下多個低級錯誤，包括選錯衝頂路線，為減輕重量丟棄部分裝備，手機和充電寶沒電等，導致獨自失聯的後果。

此後他在雪地一處如「棺材般」的裂縫躺了一夜，當時外面風有十級左右，他不敢睡覺，強迫自己運動保持體溫。獲救後，他表示非常愧疚，因「救援也伴隨著許多危險」，呼籲戶外運動愛好者避免進入未開發的區域，「因為你沒有經驗的話，很有可能就是去送命」。