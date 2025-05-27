內地男玩滑翔傘被雲吸至8598米高空 凍成冰仍大難不死(有片)

內地一名滑翔傘愛好者於祁連山滑翔飛行時，意外被雲吸上海拔8598米高空，事後全身凍成冰竟仍大難不死。(影片截圖)

該名叫「六哥」的滑翔傘愛好者上周六（24日）在甘肅西部與青海東北部交界線上的祁連山滑翔飛行時，起飛高度是海拔3000多米，惟意外被雲吸至海拔8598米。影片顯示「六哥」沒有氧氣面罩，全身多處結冰，但仍有意識地控制滑翔傘，最後安全著陸。他落地後表示：「當時感覺到缺氧，手在外面一直凍著……然後一直在對講。」

內地一名滑翔傘愛好者於祁連山滑翔飛行時，意外被雲吸上海拔8598米高空，直接闖入民航專屬空域，事後全身凍成冰竟仍大難不死。事件引起輿論關注，有關部門介入對事件展開調查。

滑翔傘運動員被雲吸入一般指「滑翔傘雲吸」，是滑翔傘運動中一種特殊的飛行現像，通常指飛行員利用雲層附近的上升氣流（熱氣流或積雨雲對流）實現快速爬升。

達大型客機平流層高度

「六哥」被雲意外吸至海拔8598米高空，已達到大型客機飛行的平流層高度，這種意外對過往的民航飛機也是一種安全威脅。

「六哥」被指今次意外可能無意打破世界紀錄，但其強調事件僅為意外，非有意挑戰世界紀錄。一名接近「六哥」的知情人士透露，目前「六哥」正在恢復身體，不方便接受採訪，並且也不願意網民再繼續關注此事將事態擴大化。