內地男留學回國失業6年 送外賣6天被保安捅死 網民嘆悲歌

山東青島一座屋苑上月發生保安刺死外賣電單車手事件，引發輿論關注。被刺身亡的32歲騎手李越凱曾留學澳洲，父母借款逾百萬人民幣供留學，惟返國6年一直沒找到正職，送了6天外賣就遭遇不測。不少網民感歎當今青年就業難，「留學回來也只能送外賣！」、「負債去留學，回來後做外賣小哥還被捅死了，這種悲哀去哪裡說！」。
監控視頻顯示，上月5日晚，青島李滄區某社區門口，一名外賣員疑因想騎車進社區送餐，遭一名保安阻攔後雙方發生口角，外賣員被連捅數刀。當地公安部門上月9日發布通報，54歲的社區保安員趙力被當場抓獲，外賣員李越凱送醫經搶救無效死亡。
一位附近屋苑的物業工作人員談及保安與外賣員起矛盾的原因指，由於該小區不讓外賣車進入，李男為了搶時間業績與保安起衝突。保安若讓外賣員騎車進入小區會被罰款50元，「保安違反制度要被公司罰款，外賣員超時被投訴也會被罰款，這就是很多小區保安與外賣員起矛盾的原因」。
父母百萬送澳洲讀心理學 一半仍未還完
據知情人士指，李越凱是吉林省延邊州人，為家中老大，父母近60歲，還有一個在讀大學的弟弟。父母對他一直抱有很大的期望，高中一畢業就將他送到澳洲留學，讀的是心理學，花費一百多萬。李父在一家飯店打工，母親給人家做保姆，兩個人月薪共7,000多元。留學的費用至少有一半是李越凱的父母借來的，現在也沒有還完；而且因為缺錢，李越凱還休學了一年。
死者性格內向 搵工創業屢碰壁
李男6年前從澳洲回國後，因性格內向一直沒有找工作，嘗試創業屢屢碰壁，只是沉浸自己有興趣的木工世界裏，經濟狀況捉襟見肘。走投無路之際，李男從延邊到青島投靠親戚，先是幫忙從事旅遊業，但因進入冬季生意清淡，於是瞞着父母和親戚去送外賣。當日為確保外賣不超時送達，遂與保安爭取開電單車進入，詎料因爭執發生慘案。