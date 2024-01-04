內地男留學回國失業6年 送外賣6天被保安捅死 網民嘆悲歌

山東青島一座屋苑上月發生保安刺死外賣電單車手事件，引發輿論關注。被刺身亡的32歲騎手李越凱曾留學澳洲，父母借款逾百萬人民幣供留學，惟返國6年一直沒找到正職，送了6天外賣就遭遇不測。不少網民感歎當今青年就業難，「留學回來也只能送外賣！」、「負債去留學，回來後做外賣小哥還被捅死了，這種悲哀去哪裡說！」。

監控視頻顯示，上月5日晚，青島李滄區某社區門口，一名外賣員疑因想騎車進社區送餐，遭一名保安阻攔後雙方發生口角，外賣員被連捅數刀。當地公安部門上月9日發布通報，54歲的社區保安員趙力被當場抓獲，外賣員李越凱送醫經搶救無效死亡。