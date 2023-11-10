內地男發現妻子出軌知名住持　竟與妻設局偷拍性愛片勒索共320萬元

內地一名寺廟住持結識了一名蔡姓人妻直播主，2人發生了性關係。蔡女丈夫得知住持的身分後，設下了「美人計」，讓妻子再次約住持開房，並拍下了性愛過程，向住持敲詐了共值320萬元人民幣（約348萬港元）的鉅額財物，而且還未計入未及兌現的款項。

內媒《澎湃新聞》報道，近日四川省雅安市名山區法院開庭審理一宗敲詐案，據檢方起訴書，蔡女與錢男夫妻兩人平時一起在網上直播銷售紅木家具。寺廟住持張男在直播間選購紅木家具時與蔡女邂逅，並維持聯繫。

包括100萬元紅木家具

2021年2月24日，蔡女與張男相約在成都的飯店發生了性關係。事後2人的不軌行為被丈夫錢男發現，並意外得知張男為著名寺廟住持的身份。詐財心起的錢男便讓妻子再次約張男見面。

2個月後，蔡女將張男約到福建一間溫泉度假飯店，透過事前架設好的針孔攝影機，拍下了性愛過程。錢男在同年7月約出張男表明自己是蔡女的丈夫，在張男坦承不正當關係後，向張男索要100萬人民幣（約107萬港元）的「了事費」，而張男果斷支付了200萬元人民幣（約214萬港元）的財物，包括價值100萬元人民幣的紅木家具，想要息事寧人。