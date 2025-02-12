內地男網戀一年轉帳53萬養「女友」　報警才發現對方是親表妹

內地遼寧一名單身男子最近報警，稱網戀女友突然失聯，而且自己一年來已轉帳53萬給她。警方調查揭開「女友」真實身分，竟是男子的親表妹，讓他超級崩潰。

男子報警指「網戀女友」突然聯繫不上

現代人生活忙碌，沒時間約會談戀愛，便會嚮往從網路上找對象。但可不是人人都是真愛。

據《環球網》等陸媒綜合報道，2024年11月初，內地遼寧本溪男子小劉在母親的陪同下，來到了本溪市公安局溪湖分局豎井派出所報警，說自己的「網戀女友」突然聯繫不上了。

小劉告訴警方，2023年他在表妹杭姓女子的介紹下，跟一名甜美女孩兒「萌萌」互加微信，兩人雖然素未謀面，但卻在微信裡相談甚歡。

很快，兩人就在微信上確立了戀愛關係，可是小劉卻從來沒有跟萌萌通過電話或見過面，只能靠女友發來的幾張照片睹物思人，而不見面的理由，卻是「為小劉好」。