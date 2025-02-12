內地男網戀一年轉帳53萬養「女友」　報警才發現對方是親表妹

內地遼寧一名單身男子最近報警，稱網戀女友突然失聯，而且自己一年來已轉帳53萬給她。警方調查揭開「女友」真實身分，竟是男子的親表妹，讓他超級崩潰。
男子報警指「網戀女友」突然聯繫不上
現代人生活忙碌，沒時間約會談戀愛，便會嚮往從網路上找對象。但可不是人人都是真愛。
據《環球網》等陸媒綜合報道，2024年11月初，內地遼寧本溪男子小劉在母親的陪同下，來到了本溪市公安局溪湖分局豎井派出所報警，說自己的「網戀女友」突然聯繫不上了。
小劉告訴警方，2023年他在表妹杭姓女子的介紹下，跟一名甜美女孩兒「萌萌」互加微信，兩人雖然素未謀面，但卻在微信裡相談甚歡。
很快，兩人就在微信上確立了戀愛關係，可是小劉卻從來沒有跟萌萌通過電話或見過面，只能靠女友發來的幾張照片睹物思人，而不見面的理由，卻是「為小劉好」。
警方調查後驚覺資金都流向了表妹的帳戶
從2023年到2024年期間，小劉先後給萌萌轉了53萬人民幣。可是就在2024年11月份，女友萌萌突然在微信上失聯了。
小劉來到了本溪市公安局溪湖分局豎井派出所報警，警方通過調查後驚覺資金都流向了表妹杭姓女子的帳戶。
小劉給女朋友轉的錢怎麼都轉進了自己表妹的帳戶？這到底是表妹出手相助還是另有隱情呢？隨後警方也繼續展開了調查。發現小劉的網戀女友萌萌根本就是親表妹杭姓女子本人。
警方指，這些被騙來的錢已經被杭女揮霍一空，以她目前的經濟能力，也無法退還贓款，而她也要為自己的行為付出代價。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章