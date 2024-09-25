內地男網購榴槤被「贈品」嚇到 拆箱驚見1米長蛇

內地江蘇南京一名男子日前網購一箱榴槤，不料到貨拆開當場嚇傻，裡面多了件「贈品」一條超過1公尺長蛇，急忙報警求助，當員警捕獲後準備離開，男子自稱有「陰影」，硬是要把榴槤送給警方。

快遞多了「不速之客」

據《沸點視頻》報道，南京棲霞警方近日接獲民眾報案，稱拆開網購的榴槤快遞箱時，意外發現箱內除了自己購買的榴槤外，還有多了「不速之客」，一條1公尺多長的蛇，讓報案人高姓男子受到極大驚嚇，不得不報警求助。

據高男描述，他購買的榴槤是從廣東或海南地區發出的進口產品，至於蛇是如何進入包裝箱內的，完全不知情。

警方迅速到場處理，經過與長蛇「大戰三回合」，最終成功捕捉到蛇。在員警準備帶蛇離開時，小高因對榴槤產生了心理陰影，堅決表示不再食用「你幫我把榴槤也帶走吧」，試圖硬將榴槤送給員警。警方經過檢查確認榴槤無異常後，還是將榴槤歸還給高男。