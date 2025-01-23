內地男自我挑戰徒步回湖南過年　12天走4百公里稱:向夢想出發

內地廣東省深圳市一名男子，日前決定靠兩條腿，徒步走650公里返回湖南老家過年，他帶著簡單行囊，12天已走了4百公里，相當台灣全長，他表示並非沒有車費，而是想自我挑戰，「向自由致敬，向夢想出發。」

男子是一間小龍蝦宵夜店老闆

《 網易》報道，現年33歲的男子夏汪輝來自湖南省衡陽市，他在廣東省深圳市經營一家小龍蝦宵夜店，10日他在社交平台發布第一條影片，影片中他拉下店鋪的鐵捲門，並將一個塑膠袋扛在肩上，開啟徒步回鄉之旅。

夏汪輝從深圳一路向北，先後途經東莞、廣州、清遠、英德、韶關、樂昌，到韶關時還去看望岳父一家。22日，他已走400多公里，抵達湖南省郴州市，並朝著家鄉衡陽市的方向繼續前進。

他透露，路途中有許多衡陽老鄉給他送食物，「他們刷到我的視頻（影片）後，先後有3位老鄉給我送來水和食物，很感動，不過為了減輕負重，我只接受一瓶水。」