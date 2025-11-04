內地男自稱玉皇大帝「通靈合修」　多女上當遭騙財騙色

綜合內媒報道，一名受害李姓女子表示：「他讓我們稱呼他為『師父』，說只有經他引導才能脫離人間苦難。」她回憶，2022年她在短影音平台刷到「鴻元」講解靈修的內容，被吸引加入群組：「一開始講人生道理，後來就讓我們交學費、買開悟課程，說要斷除俗緣、捐出財產。」

警方調查顯示，「天道鴻元」創始人尚姓男子自稱「崑崙童子」、「玉皇大帝」等，透過微信、網課及線下「閉關修行」活動，對學員精神控制，部分女性徒被要求「通靈合修」，實際上遭到侵害。

自稱能「打開靈脈」助修行

一名受害者女子小婧透露，鴻元自稱能「打開靈脈」幫助修行者提升能量：「他說這是『功法交流』，只有獲得師父的能量灌頂才能達到高層次，我那時被洗腦得幾乎不敢懷疑。」

有學員透露，入會後需繳納從數千至數萬元人民幣不等的「心法費」，甚至有人被要求轉讓房產：「他說，捨財是修心的一部分，不放下財產就無法得道。」警方接獲多名受害人報案後，隨即逮捕相關涉案人，並發現案件遍及多省，目前正深入調查中。