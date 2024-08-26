內地男街頭放生上百隻蟑螂　稱家中抓到不想殺生才野放

萬物皆可「放生」？繼礦泉水後，內地吉林街頭出現噁心一幕，一名中年男子拿出3大盒「蟑螂」直接往地上倒，數量達上百隻，目擊者上前詢問，對方表示都是在自己家裡抓到的，因為不殺生帶出來野放。

綜合陸媒報導，該起事件發生在22日吉林松原市區，有目擊者向記者表示當時上前攔阻指蟑螂有傳染病不能放，但對方不聽勸繼續投放，據目測「小強」數量多達百隻。

黑衣男向目擊者表示因為住家樓下都是開餐館的，蟑螂都往他家跑，由於自己不殺生，只能抓到後拿出來放生。目擊者稱不相信這套說詞，並進一步指出自己家裡也有蟑螂，但數量也就一兩隻，一口氣放生上百隻「也太多了吧」。

網友一面倒批評黑衣男投毒

相關影片引發網友一面倒批評，「這麼想做功德，放在自己家裡養著啊」、「蟑螂是很多病毒菌體的載體，可以通過很多管道傳播給人體，這就是生化武器」、「把他抓起來，現在是有組織的在投毒啊」、「這不算危害公共安全嗎」、「離譜程度僅次於之前放生礦泉水的」。