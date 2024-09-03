內地男赴烏干達做生意慘遭殺害分屍　合夥人目擊竟「參與埋屍」

據《紅星新聞》2日報導，陽先生2019年到烏干達謀生，2022年8月開始在烏干達做假髮生意，戴某是他的合夥人。據陽先生兄長向媒體爆料，今年7月7日，他的弟弟在烏干達坎帕拉（Kampala）慘遭殺害分屍，嫌犯王某是河南濮陽人，而他弟弟的生意合夥人戴某參與了埋屍。目前烏干達警方已立案，烏干達僑警中心也在協助處理此案。

非洲作為廣袤市場對很多內地商人有著很高的吸引力，但淘金之旅也暗藏危機。來自內地湖南的陽先生在烏干達從事假髮生意，但今年7月慘遭他人殺害分屍，至今遺體下落不明，其合夥人戴某竟自稱「參與埋屍」。

到烏干達謀生慘遭殺害分屍

據《紅星新聞》2日報導，陽先生2019年到烏干達謀生，2022年8月開始在烏干達做假髮生意，戴某是他的合夥人。據陽先生兄長向媒體爆料，今年7月7日，他的弟弟在烏干達坎帕拉（Kampala）慘遭殺害分屍，嫌犯王某是河南濮陽人，而他弟弟的生意合夥人戴某參與了埋屍。目前烏干達警方已立案，烏干達僑警中心也在協助處理此案。

據陽先生兄長透露，案發後，戴某曾回國向家屬稱，自己沒有參與殺人，但被兇手逼迫埋屍，另外還有4名當地人參與埋屍。目前，戴某已返回烏干達向警方自首。

據中國駐烏幹達大使館負責領事保護與協助的工作人員稱，目前案件的內容還處在保密階段，不便向媒體透露。