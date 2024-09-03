內地男赴烏干達做生意慘遭殺害分屍　合夥人目擊竟「參與埋屍」

非洲作為廣袤市場對很多內地商人有著很高的吸引力，但淘金之旅也暗藏危機。來自內地湖南的陽先生在烏干達從事假髮生意，但今年7月慘遭他人殺害分屍，至今遺體下落不明，其合夥人戴某竟自稱「參與埋屍」。
到烏干達謀生慘遭殺害分屍
據《紅星新聞》2日報導，陽先生2019年到烏干達謀生，2022年8月開始在烏干達做假髮生意，戴某是他的合夥人。據陽先生兄長向媒體爆料，今年7月7日，他的弟弟在烏干達坎帕拉（Kampala）慘遭殺害分屍，嫌犯王某是河南濮陽人，而他弟弟的生意合夥人戴某參與了埋屍。目前烏干達警方已立案，烏干達僑警中心也在協助處理此案。
據陽先生兄長透露，案發後，戴某曾回國向家屬稱，自己沒有參與殺人，但被兇手逼迫埋屍，另外還有4名當地人參與埋屍。目前，戴某已返回烏干達向警方自首。
據中國駐烏幹達大使館負責領事保護與協助的工作人員稱，目前案件的內容還處在保密階段，不便向媒體透露。
河南濮陽警方表示嫌犯已在深圳被抓獲
據報導，河南濮陽警方和湖南邵陽警方均已收到中國駐烏干達大使館的相關函件，河南濮陽警方表示，嫌犯王某近期回國時已在深圳被抓獲，相關方面在進一步辦理案件，該案在湖南邵陽也已經立案。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章