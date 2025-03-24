內地男車禍住院身份不明　細心醫護因「1件事」助尋失散18年家人

內地四川南充一名男子日前因車禍送醫，由於沒有任何身份證件，也說不清自己是誰、從哪來，正當院方一籌莫展之際，有細心醫護聽出其口音，最終循線找到男子失散長達18年的家人。

車禍男子身份不明背景成謎

據《封面新聞》報道，3月17日晚，一名身份不明的男性病患因車禍被送至四川南充高坪區人民醫院骨一科，左上肢肱骨受傷。由於隨身未攜帶任何身份證明，警方人臉識別系統也無法匹配其身份，男子背景成為一個謎團，即便其逐漸恢復意識，卻只模糊表示「我不知道我是誰，我爸爸不要我了」。

護理長莫舒迪及其醫護團隊見狀，決定幫助這名男子找到親屬，於是透過聊天引導他回憶童年記憶，男子提到老家有一棵黃桷樹、一口井和堰塘，並模糊記得「蓮池鄉」這個地名。

然莫舒迪用手機一搜，發現全中國很多個「蓮池鄉」，光是在四川遂寧、南充都有蓮池鄉，這時一名看護吉懷春正好經過，立刻辨識出男子口音，「他是遂寧的，我就是遂寧人」。

莫舒迪馬上搜索遂寧市磨溪鎮蓮池鄉辦公電話，介紹情況後，聯繫上鄉幹部。對方表示「我們這裡是有個攀娃子走失很多年，家裡人一直在找他」，在拿到攀攀（男子化名）父親電話後，莫舒迪立刻打去進行視訊連線，家屬見到男子長相後當下激動不已，直呼「這就是我兒子」！