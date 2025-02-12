內地男過年捱夜狂追劇　瞳孔竟發炎成「花瓣狀」

內地湖北省武漢市一名男子，春節假期間捱夜過度，竟把瞳孔捱成不規則的「花瓣狀」，嚇得他趕緊就醫，醫生確診為急性虹膜睫狀體炎，治療後已經改善。
通宵追劇狂玩手遊平均每天睡不到5小時
《極目新聞》報道，這名27歲張姓男子為趕春節前結束工作，持續加班數週，春節假期一到，他立即開啟「報復性狂歡」模式，不但通宵追劇，還狂玩手遊，平均每天睡眠時數不到5小時。
不過，張男「報復性狂歡」立即出現後果，他的眼睛連續5天又紅又痛，甚至看東西都變得模糊不清，4日他終於撐不住，前往武漢一家醫院就診。醫生檢查後赫然發現，張男的視力已經掉到了0.4，且瞳孔更呈現罕見的不規則「花瓣狀」變形，醫生也大為吃驚，最終確診張男罹患「急性虹膜睫狀體炎」。
醫生：不及時治療可誘發青光眼白內障
醫生表示，這種疾病屬於眼部免疫性發炎症狀，通常是免疫系統異常造成，若不及時治療，可能會誘發青光眼、白內障，嚴重時導致眼球萎縮、失明，所幸張男治療後，已逐漸康復。
醫生提醒，感冒、寒冷、勞累、焦慮等因素都可能誘發虹膜睫狀體炎，民眾在日常生活要保持良好作息習慣，避免過度熬夜和日夜顛倒，一旦出現視力模糊、眼紅、眼痛等症狀，要及時就醫。此外，醫生表示，也要避免長時間盯著電腦螢幕或手機螢幕，減少眼部疲勞和損傷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章