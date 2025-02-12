內地男過年捱夜狂追劇　瞳孔竟發炎成「花瓣狀」

內地湖北省武漢市一名男子，春節假期間捱夜過度，竟把瞳孔捱成不規則的「花瓣狀」，嚇得他趕緊就醫，醫生確診為急性虹膜睫狀體炎，治療後已經改善。

通宵追劇狂玩手遊平均每天睡不到5小時

《極目新聞》報道，這名27歲張姓男子為趕春節前結束工作，持續加班數週，春節假期一到，他立即開啟「報復性狂歡」模式，不但通宵追劇，還狂玩手遊，平均每天睡眠時數不到5小時。

不過，張男「報復性狂歡」立即出現後果，他的眼睛連續5天又紅又痛，甚至看東西都變得模糊不清，4日他終於撐不住，前往武漢一家醫院就診。醫生檢查後赫然發現，張男的視力已經掉到了0.4，且瞳孔更呈現罕見的不規則「花瓣狀」變形，醫生也大為吃驚，最終確診張男罹患「急性虹膜睫狀體炎」。