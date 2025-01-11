內地男陷緬甸詐騙園區淪奴工受虐　靠中國官方拉線救出

內地一名留學英國男子披露，他被「高薪翻譯」工作誘騙帶往緬甸詐騙園區，被要求假扮多金富商，專攻熟女「殺豬盤」，期間曾遭電擊虐打，直到9個月後逃離魔掌。

每天工作10多個小時

《現代快報》報道，這名受害男子盧亦浩表示，2022年他剛從英國留學返國，看到一家自稱電商的公司，高薪招聘到泰國的「翻譯」，每月薪資約2萬元人民幣（約2.12萬港元），非常心動，於是應聘。豈料滿心歡喜搭機到泰國，卻被帶往泰緬邊境的荒涼地區，之後被人持刀押上一條生鏽的小船，抵達緬甸苗瓦迪詐騙園區。

盧男說，他在電騙集團專攻「殺豬盤」，即冒充多金富商騙錢，目標鎖定內地30至50歲的中年熟女。而他每天工作10多個小時，月休一天，監控無處不在，他曾哭求放他一馬，卻被一頓毒打，詐騙分子還威脅把他賣到苗瓦迪另外一個園區，負責「摘取器官」。