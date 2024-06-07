內地男16年前高考交白卷籲教改　今重讀逐夢再戰公開試

今年內地高考於6月7日開始，據統計，今年高考報名人數高達1,342萬人。據內媒報道，一名曾經故意交「白卷」的考生將再次參加高考，網友對此褒貶不一。

據內媒《頂端新聞》5日報道，來自安徽蒙城的徐孟南今年35歲，就讀高中時，他並不滿意當時的校園生活：「學那麼多門功課徒增壓力，我只學我擅長的科目為甚麼不行。」2008年6月，19歲的他在高考現場的試卷上寫滿自己對教育的理解，表達自己對教育改革強烈的願望，試圖用0分考卷引發更多人的關注，因為沒有答案最終他只獲得卷面分總計143分。

工廠打工並結婚生子

「白卷英雄」夢並沒有實現，在父母失望的眼神中，徐孟南後悔過，想回學校復讀，但遭到了父母的拒絕。2012年徐孟南曾輾轉多個學校門口，勸誡在校學生不要學他劍走偏鋒，要腳踏實地，那才是實現夢想的捷徑。「曾經很後悔，但是現在更多的是遺憾，如果回到過去我會好好考試，讀教育專業，再談我自己的教育理想。」徐孟南說。

漫長的十年間，他離開家鄉前往上海、浙江等地的工廠打工並結婚生子，一度打消了繼續讀書的念頭，但他又想改變當時的生活。2017年，離婚兩年的他存夠積蓄，決定重返校園。