內地男42.4萬買下「888888」尾號手機號碼　受訪表示覺得自己「成功撿漏」

在華人文化中，數字6、8被視為是吉祥數字。而近日內地就有一名男子，以42.4萬元人民幣的高價，買下一組尾號為「888888」六連號的手機號碼。男子受訪時表示，覺得自己「成功撿漏」。

最終，該手機號碼在今年8月，被一名王姓男子以42.4萬元人民幣最高價競得。王先生受訪時透露，該手機號碼目前已過戶到他的名下，且能正常使用。

不過，執行法官發現被執行人之一持有的尾號為「888888」的手機號碼具有潛在市場價值。法院便迅速聯繫了營運商核實資訊，並啟動查封與拍賣程序。

根據內地媒體《大皖新聞》，江蘇省鹽城市亭湖區人民法院日前在一起買賣合同糾紛案件中，因為被執行人名下無可供執行的財產，而面臨執行困難。

買家：原本計畫以100萬元人民幣競買

當被問及以高價買下這組號碼的原因為何時，王先生說，首先是因為他喜歡這組號碼，其次是號碼非常好記、感覺很吉利，重點是這組號碼非常稀有。他透露，自己原本計畫以100萬元人民幣競買，沒想到只花了42.4萬元人民幣就競拍成功了，「感覺自己撿了大漏，好像賺了50多萬」。

王先生補充說，司法拍賣通常是拍賣房子等實物，拍賣手機號碼的並不多，所以競爭對手不多，才有機會撿漏。如果參與競拍的人多了，一個「靚號」被看中了，可能會拍出天價。

王先生表示，該手機號碼的原使用者是個大老闆，因暫時遇到困難導致手機號碼被拍賣了。當王先生被問到是否會把這組手機號碼的使用權賣給原主人時，他稱目前沒有轉讓計劃，並透露號碼的原主人曾找過他，表示想買回使用權，但他目前沒同意。

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