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中國
2022-05-16 12:11:37

內地疫情｜上海新增個案降至1000宗以下　今起分階段復商復市

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上海新增本土個案回落至1,000宗以下，圖示當地有檢查人員開始離開上海。(新華社圖)

上海新增本土個案回落至1,000宗以下，圖示當地有檢查人員開始離開上海。(新華社圖)

內地通報疫情持續回落，新增1,159宗本土個案，包括140宗確診和1,019宗無症狀感染，其中上海本土個案首次降到1,000宗以下，新增938宗本地個案，包括69宗確診及869無症狀感染，通報多4人死亡，年齡由80歲至93歲，全都有嚴重慢性病。

市政府：防控取得階段性成效

上海即日起分階段推動復商復市，包括購物中心、百貨商場、超市、便利店及藥店等逐步恢復營業，餐飲、理髮和洗染服務亦逐步恢復。上海市政府表示，疫情得到有效控制，防控取得階段性成效，目前全上海16個區，已有15個區實現社會面清零，但部分集中隔離點和封控區的老舊小區仍有陽性個案，認為疫情存在反彈風險，需要持續鞏固疫情防控成果。

上海市防控工作將分為3個階段，即日起至本月21日持續減少封控區和管控區人數，防範區有序開放，全市保持低水平社會活動；其後本月22日至31日為向常態化防控轉換階段，目標在下月1日至下月中旬將全面恢復全市正常生產生活秩序。

此外，上海將落實分階段復工復產，今日起集中恢復產業鏈供應鏈，之後再逐步擴大復工復產範圍，非生產性企業將繼續居家辦公。

北京新增54宗本土個案  12區今起進行3輪核酸篩查

北京則通報新增54宗本土個案，包括39宗確診和15宗無症狀感染，當中東城區、西城區、朝陽區及海淀區等12區即日起至18日繼續進行3輪核酸篩查，門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區及延慶區5個生態涵養區進行常態化核酸檢測。

圖示有上海工作人員準備離開上海回家。(新華社圖)

圖示有上海工作人員準備離開上海回家。(新華社圖)

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