內地疫情｜停售A4「白紙」防顛覆？內地文具商澄清：屬偽造已報警

內地近日多個城市相繼出現抗議行動，不滿當局過度的防疫政策，有示威者高喊「要人權、反獨裁」等口號，當中有人更高舉白紙。今日(28日)網傳一張由上海晨光文具股份有限公司(上海晨光)凌晨發出的「緊急聲明」，內容提及為針對上海及北京等地的「白紙運動」，為防不法分子進行顛覆活動，將會停售A4紙，其後公司澄清有關聲明屬偽造，並就事件報警。

網傳上海晨光的「緊急聲明」是指，上海晨光文具股份有限公司針對近日在上海、北京、南京、武漢、成都、廣州等地所謂的「白紙運動」等進行強烈譴責，為維護國家安全穩定，為防止不法份子囤積大量A4白紙進行違法顛覆活動，公司決定從明日(29日)零點開始，暫停所有線上、線下店面以及合作渠道A4白紙的銷售。

上海晨光：目前生 產 經營一切正常

聲明在網上瘋傳，上海晨光其後發公告，表示關注到在部分網絡平台有流傳公司所謂的「緊急聲明」，經核查該文件屬偽造，已就事件報警，並強調公司目前生產經營一切正常。為了避免對投資者產生誤導，現予以澄清說明。

近日內地疫情持續升溫，當局重新收緊封控，加上烏魯木齊大火觸發市民不滿，北京、上海、廣州、成都等多地有民眾自發悼念及抗議封控，當中不少人手舉純白A4紙。