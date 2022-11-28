熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
中國
2022-11-28 12:43:43

內地疫情｜停售A4「白紙」防顛覆？內地文具商澄清：屬偽造已報警

分享：
內地近日多個城巿相繼出現抗議行動，抗議當局過度防疫政策。(美聯社) 網傳上海晨光的「緊急聲明」是指，停售A4紙，以防不法分子進行顛覆活動。

內地近日多個城市相繼出現抗議行動，不滿當局過度的防疫政策，有示威者高喊「要人權、反獨裁」等口號，當中有人更高舉白紙。今日(28日)網傳一張由上海晨光文具股份有限公司(上海晨光)凌晨發出的「緊急聲明」，內容提及針對上海及北京等地的「白紙運動」，防不法分子進行覆活動，將會停售A4紙，其後公司澄有關聲明屬，並就事件報警。

網傳上海晨光的緊急聲明」是指，上海晨光文具股有限公司針對近日在上海、北京、南京、武漢、成都、廣州等地所謂的「白紙運動」等進行烈譴責維護國家安全穩定，防止不法積大量A4白紙進行違法覆活動，公司決定從明日(29日)零點開始，暫停所有線上、線下店面以及合作渠道A4白紙的銷售。

上海晨光：目前生經營一切正常

聲明在網上瘋傳，上海晨光其後發公告，表示關注到在部分網絡平台有流傳公司所謂的「緊急聲明」，經核查該文件，已就事件報警，並調公司目前生經營一切正常了避免對投資者生誤導，現予以澄說明。

近日內地疫情持續升溫，當局重新收緊封控，加上烏魯木齊大火觸發市民不滿，北京、上海、廣州、成都等多地有民眾自發悼念及抗議封控，當中不少人手純白A4紙。

上海晨光其後發公告證清該「緊急聲明」屬偽造。(網上圖片) 內地多個城巿近日出現同防控措施有關的抗議活動，哀悼新疆烏魯木齊日前大廈火警的10名死者。 上海有民眾集結，與警員對峙。(美聯社圖) 內地多個城巿相繼出現抗議行動，抗議當局過度防疫政策，當中有人高舉白紙。(美聯社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受