內地疫情｜國家衛健委：農村是疫情防控重點地區

國務院聯防聯控機制召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前中國疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」，農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區，長者、孕產婦、兒童、慢性基礎病患者是健康服務的重點人群。要抓好農村地區防疫體系運轉、藥品供應、重症治療、長者兒童防護等工作，特別是要發揮好中醫藥的作用。要堅持辨證施治，合理選用對症藥物；加強用藥指導，做好跟蹤隨訪，保障用藥安全。



他表示，疫情以來，在各級醫療救治實踐中，中國始終堅持中西醫結合、中西藥並重，充分發揮中醫藥特色優勢，篩選出「三藥三方」等臨床有效方藥，對提高治癒率、降低重症率和病亡率、促進患者早日康復發揮重要作用。