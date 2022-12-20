內地疫情｜愈來愈多民眾現「幻陽症」　北京增5死　今起多地輕症者可上班

內地近日致力鬆綁防寬措施，亦不公布無症狀感染個案。內地公布周一(19日)新增2,656宗本土病例，並新增5宗的死亡個案，全部來自北京；另外，據報內地愈來愈多人出現「幻陽症」，多個省市近日亦宣布，無症狀和輕症患者可正常上班。

「幻陽症」指經常懷疑染疫每日做多次檢測

據內地媒體報道，內地愈來愈多人出現「幻陽症」，意思是指經常因懷疑自己不舒服及染疫，每天不禁做多次快測來確認是否確診，期間又會寢食難安，情緒不穩。有專家認為「幻陽」是對未知情況的焦慮表現，屬於正常反應，不要一味害怕，建議民眾採用積極合理方式應對，譬如維持規律作息，提高免疫力，關注權威平台發布的科學信息，重建生活秩序，增加可控感，閒時冥想放鬆，穩定情緒等，有助找回積極情緒來緩解「幻陽」。

另外，浙江、重慶、安徽等多個省市近日宣布，無症狀或輕症患者可在做好防護情況下正常上班，北京亦宣布感染患者完成隔離後，毋須進行核酸或抗原檢測，就可重新上班；同時北京、浙江、山東等地均在加大力度提高抗原試劑的生產能力，以滿足市場需求。

當地 專家：北京未來一兩周迎重症高峰

至於內地周一新增2,656宗本土病例，廣東有1,075宗佔最多，北京就有456宗，並公布新增5宗死亡個案。當地專家北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發接受內媒訪問時預計，北京在未來一兩周內會迎來重症高峰，又指北京此輪疫情主要流行的BF.7，絕大部分都是有症狀，例如會發高燒，帶來的重症病人也較多。