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2023-08-18 13:00:55

內地疫情｜新冠「三陽」登上熱搜　專家：多數人每年感染1至3次

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近日「新冠三陽的人開始陸續出現」登上內地熱搜。（示意圖／Unsplash）

記者李宗芳／綜合報道

近日「新冠三陽的人開始陸續出現」登上內地熱搜，世界衛生組織（WHO）更將新冠病毒變異株EG.5列為「需要留意的變異株」。廣東佛山市疾控中心16日發文，稱EG.5已在當地漸佔「優勢」，對此內地專家表示多數人每年會感染1-3次，只要病毒變異沒有脫離Omicron分支，人體都會有交叉免疫記憶，能迅速產生抗體。

據世衛組織7月17-23日數據，EG.5在大陸的流行率從24.7%上升至45%，佛山市疾控中心公眾號發文稱， EG.5變異株在佛山市流行毒株中逐漸佔據優勢，但總體來看，變異株EG.5造成的危害在可控範圍內，尚不需要擔心EG.5可能帶來的新一輪疫情影響。

對免疫功能正常人群影響不大

國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授接受《第一財經》採訪表示，從深圳目前疫情形勢來看，「三陽」仍然偏少，以「二陽」為主。進入8月以來，其所在醫院每日確診新冠人數大多在5人左右，死亡病例極少。

盧洪洲表示：「基於新冠的傳染性極強，得過新冠後抗體自然衰減及沒有絕對的保護性新冠疫苗，基本上多數人每年會感染1到3次。」他指對於免疫功能正常人群，不會造成太大影響。

國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任盧洪洲。（圖／翻攝紅星新聞）

每5至6個月會有一個小波峰

盧洪洲稱，只要新冠病毒的變異沒有完全脫離Omicron分支，人體都會有交叉免疫記憶，「譬如當身體遇到EG.5新冠病毒，會更快地反應，產生抗體」，但需警惕出現免疫逃逸和致病力都強的新冠新型毒株。

綜合目前形勢，盧洪洲認為新冠傳染性仍然非常強，而且感染較為隱匿，病毒比較「狡猾」，因此新冠的傳染沒有明顯的季節性，一般5至6個月會有一個小波峰，但是總體來說波峰會越來越小，對於國家整體疫情防控沒有影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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