內地疫情｜本土病例突破3萬宗多1死　胡錫進：民眾已不情願反覆靜默防疫

內地疫情持續擴大，周三新增本土病例突破3萬宗，錄31,444宗，包括3,927確診及27,517無症狀感染，比周二錄得個案再多逾2,500宗。

北京病例 連續三日過千

北京本土病例連日上升，單日再多1,648宗個案，是當日連續三日過千，當中328宗在社會面發現，同時再公布多一宗本土死亡個案。北京市今日起，市民進入公共場所和乘坐公共交通工具，及到環繞北京的地區通勤期間出入境，都要需持48小時內核酸陰性證明，市政府亦已經啟用位於新國際展貿中心的輕症方艙醫院。

至於廣東本土個案仍佔最多，單日有近9,300宗，其中超過8,800宗在廣州發現，海珠區繼續是重災區，市防疫部門會在該區重點區域，實施24小時巡邏，一旦發現民眾私離管控區，並造成疫情外溢會嚴厲追責。目前，廣州已啟用19個方艙醫院，開放床位近7萬張。