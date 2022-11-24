內地疫情｜本土病例突破3萬宗多1死　胡錫進：民眾已不情願反覆靜默防疫

內地疫情持續擴大，周三新增本土病例突破3萬宗，錄31,444宗，包括3,927確診及27,517無症狀感染，比周二錄得個案再多逾2,500宗。
北京病例連續三日過千
北京本土病例連日上升，單日再多1,648宗個案，是當日連續三日過千，當中328宗在社會面發現，同時再公布多一宗本土死亡個案。北京市今日起，市民進入公共場所和乘坐公共交通工具，及到環繞北京的地區通勤期間出入境，都要需持48小時內核酸陰性證明，市政府亦已經啟用位於新國際展貿中心的輕症方艙醫院。
至於廣東本土個案仍佔最多，單日有近9,300宗，其中超過8,800宗在廣州發現，海珠區繼續是重災區，市防疫部門會在該區重點區域，實施24小時巡邏，一旦發現民眾私離管控區，並造成疫情外溢會嚴厲追責。目前，廣州已啟用19個方艙醫院，開放床位近7萬張。
重慶本土個案突破7,800宗，中國國務院副總理孫春蘭繼續在重慶調研指導疫情防控工作，強調堅持「動態清零」總方針不動搖；四川、山西都過千宗病例，甘肅、新疆及河北等地都分別錄得超過800宗及900宗個案。
胡錫進：若「類靜默」作用微須面對現實
另外，被封控在家的內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，表示相信大部分市民會自覺配合政府的決定，但他認為「類靜默」防疫不可長期持續，當局不要以清零所有新增感染者為目標。他又指，民眾已不情願防疫繼續以反覆靜默為代價，認為「反覆靜默和長期限制給人們生活造成的損失對很多人來說已經大於新冠病毒對生命和健康造成的危害風險」，如果朝陽等區「類靜默」對抑制病毒傳播起不到作用，就需要面對現實，強調若最終證明奧密克戎(Omicron)新變種的確是用傳統方式阻止不了，亦是重大收穫。