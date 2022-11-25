內地疫情｜本土連續兩日逾三萬宗　廣州女住方艙憂閒話廁所上吊亡

內地疫情進一步擴大，周四公布新增逾3.2萬宗本土病例，包括3,041確診及29,654無症狀感染，是連續兩日個案在3萬宗以上水平。其中廣東個案仍佔最多，有8,476宗，超過8,000宗來自廣州。另外，據報一名女患者入住廣州方艙醫院期間，懷疑因情緒困擾上吊身亡。

在疫情方面，廣州荔灣區宣布區內所有城中村和住宅小區等嚴格實行圍院式管理，派人24小時值班值守，加強人員進出管理，居民非必要不外出，相關區域只保留必要的出入口，並安裝必要的錄影監控設備，番禺區今日(25日)起就暫停所有堂食，並禁止一切聚集性用餐活動。北京本土病例連續4日過千宗，周四新增1,860宗，較前一日多200宗，有400宗在社會面發現。重慶個案回落至6,500宗，河北有3,375宗，四川亦有過千宗病例。

3 萬人仔過戶丈夫後上吊 內媒報道遭下架

據內地媒體《財新網》報道，一名湖北籍、居住在廣州城中村的32歲女子，上周四(17日)因呈陽性，被送往由當地方艙醫院隔離，而她的丈夫就列為密切接觸者，送到從化區一間酒店隔離，經檢測後亦確診。該女子得悉丈夫染疫後心情低落，與家人表示不想回老家過年，害怕因染疫被同鄉說閒話，她在上周五疑因情緒不安，整晚在方艙內徘徊，翌日(19日)清早將戶口內的3萬元人民幣轉給丈夫，據悉叮囑一句「你收好」後，最終在一個廁所內上吊，當地警方排除了他殺可能。消息在網絡惹來熱議，但相關報道不久便被刪除下架。