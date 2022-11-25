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2022-11-25 13:30:05

內地疫情｜本土連續兩日逾三萬宗　廣州女住方艙憂閒話廁所上吊亡

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內地本土個案連續兩日逾三萬宗，廣州一名女子住方艙自殺身亡。

內地本土個案連續兩日逾三萬宗，廣州一名女子住方艙自殺身亡。(美聯社圖)

內地疫情進一步擴大，周四公布新增逾3.2萬宗本土病例，包括3,041確診及29,654症狀感，是連續兩日個案在3萬宗以上水平。其中廣東個案仍佔最多，有8,476宗，超過8,000宗來自廣州。另外，據報一名女患者入住廣州方艙醫院期間，懷疑因情緒困擾上吊身亡

在疫情方面，廣州荔灣區宣布區內所有城中村和住宅小區等嚴格實行圍院式管理派人24小時值守，人員進出管理，居民非必要不外出，相關區域只保留必要的出入口，並安裝必要的錄影監控設備，番禺區今日(25日)起就暫停所有堂食，並禁止一切聚集性用餐活動北京本土病例連續4日過千宗，周四新增1,860宗，較前一日多200宗，有400宗在社會面發現。重慶個案回落至6,500宗，河北有3,375宗，四川亦有過千宗病例。

3萬人仔過戶丈夫後上吊    內媒報道遭下架

據內地媒體《財新網》報道，一名湖北籍、居住在廣州城中村的32歲女子，上周四(17日)因呈陽性，被送往由當地方艙醫院隔離，而她的丈夫就列為密切接觸者，送到從化區一間酒店隔離，經檢測後亦確診。該女子得悉丈夫染疫後心情低落，與家人表示不想回老家過年，害怕因染疫被同鄉說閒話，她在上周五疑因情緒不安，整晚在方艙內徘徊，翌日(19日)清早將戶口內的3萬元人民幣轉給丈夫，據悉叮囑一句「你收好」後，最終在一個廁所內上吊，當地警方排除了他殺可能。消息在網絡惹來熱議，但相關報道不久便被刪除下架。

內媒相關報道遭下架。

內媒相關報道遭下架。(財新網網頁截圖)

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香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
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