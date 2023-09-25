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中國
2023-09-25 16:34:42

內地病毒學家石正麗警告：全球未來恐再爆冠狀病毒疫情

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石正麗（資料圖片）

石正麗（資料圖片）

內地年初才從新冠疫情解封，惟內地知名病毒學家、中科院武漢病毒研究所專家石正麗警告，未來全球極有可能再爆發另一波冠狀病毒疫情，呼籲全球為另一場大流行作準備，其研究團隊也將研究中的20種冠狀病毒列為「高風險」病毒。

石正麗現年58歲，由於一直進行蝙蝠冠狀病毒以及跨種感染研究，故有「蝙蝠女俠」稱號。她7月與其團隊發表一篇論文，警告全球必須為像類似冠狀病毒一樣的疾病及早做好準備，「因為若冠狀病毒導致以前出現過的疾病，那麼有很大可能也會導致未來的病毒爆發」。

20種冠狀病毒評為高風險

報道提到在石正麗及其團隊近期的研究當中，顯示評估40種冠狀病毒種類的人類「溢出（spillover）風險」，並將其中一半（20種）評為「高風險」。目前在研究當中的這20種已有6種被發現，會產生能傳到人類的疾病。還有證據顯示，另外3種也會引發疾病，或傳到其他動物物種身上。

該論文還警告，「幾乎可以肯定未來將會出現疾病，而且很可能再次出現新的（冠狀病毒）疾病」。據了解，這份論文主要分析病毒的特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及任何人畜共通歷史。

有報道指石正麗團隊此論文研究早在7月時就已刊登於英文醫學期刊《新興微生物及感染》，但直到9月才在內地社群平台上獲得廣泛關注。這部分原因可能是這項研究不是用中文撰寫。

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