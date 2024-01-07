內地瘋傳彩券開獎主持人「預知」攪珠號碼　官方：影片屬拼湊剪輯而成（有片）

內地網上日前瘋傳一段影片，福利彩票「快樂8」開獎時，主持人提前爆出彩球號碼，接着直播秒斷改插播廣告，引發輿論譁然，其發行管理中心5號發聲明，稱該影片是剪輯而成，已報警處理。

直播畫面瞬間秒切換成廣告

據悉，1月2日晚有網友在短片平台發布影片稱，福利彩票「快樂8」第2024002期開獎時發生意外，主持人在77號球滾下來時，喊了74號，但隨即又改口77號，沒想到，下一顆滾下來的球號竟真的是「74號」，更啟人疑竇的是，直播畫面瞬間秒切換成廣告。

該影片引發網上熱議，不少人質疑「主持人提早喊號」證實開獎造假，然據《北京青年報》報道，記者4日下午檢索官方網站發布的當期開獎影片回看，卻並未出現相關主持人口誤。監場的公證處人員5日亦表示：「監督了現場的搖獎機等開獎器具從測試到正式搖球的過程，器具是沒有問題的」。