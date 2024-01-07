內地瘋傳彩券開獎主持人「預知」攪珠號碼　官方：影片屬拼湊剪輯而成（有片）

內地網上日前瘋傳一段影片，福利彩票「快樂8」開獎時，主持人提前爆出彩球號碼，接着直播秒斷改插播廣告，引發輿論譁然，其發行管理中心5號發聲明，稱該影片是剪輯而成，已報警處理。
直播畫面瞬間秒切換成廣告
據悉，1月2日晚有網友在短片平台發布影片稱，福利彩票「快樂8」第2024002期開獎時發生意外，主持人在77號球滾下來時，喊了74號，但隨即又改口77號，沒想到，下一顆滾下來的球號竟真的是「74號」，更啟人疑竇的是，直播畫面瞬間秒切換成廣告。
該影片引發網上熱議，不少人質疑「主持人提早喊號」證實開獎造假，然據《北京青年報》報道，記者4日下午檢索官方網站發布的當期開獎影片回看，卻並未出現相關主持人口誤。監場的公證處人員5日亦表示：「監督了現場的搖獎機等開獎器具從測試到正式搖球的過程，器具是沒有問題的」。
已報公安機關處理
據「中國福彩網」5日消息，其發行管理中心發布聲明：「我中心注意到網上傳播的所謂『網曝福彩主持人提前播報中獎球號』相關視頻（影片）資訊，該視頻內容系拼湊嫁接剪輯形成。我中心已報公安機關依法處理。」
據悉，「快樂8」遊戲採用電腦網絡系統發行，在各省福彩中心設置的福利彩票銷售場所銷售，每天銷售一期。「快樂8」遊戲是指從1至80共八十個號碼中任意選擇一至十個號碼進行投注，每一組一個至十個號碼的組合稱為一注彩票，每注金額人民幣2元（約2.2港元），最高獎金為500萬元（約550萬港元），每日21時30分通過網上直播開獎。
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