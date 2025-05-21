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2025-05-21 15:30:00

內地瘋傳BMW殘忍拖死幼貓影片　警稱非故意惹全網炮轟

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內地瘋傳BMW殘忍拖死幼貓影片　警稱非故意惹全網炮轟

一隻小貓被掛在車尾後面拖行。（圖/翻攝新浪微博）

海南省海口市發生一宗離譜虐貓事件，一輛BMW轎車被拍到在車尾拖行一隻小貓，小貓四肢被綁、鮮血一路滴落，引發民眾憤怒，警方今表示，這宗事件恐是小貓「誤掛」車輛底部，非車主故意，但此說法遭民眾質疑。

小貓四肢被繩索捆綁一路拖行

根據網路流傳影片顯示，該事件發生在海口市街頭，一隻小貓四肢被繩索捆綁，繩子的另一端繫在BMW車尾部，而這輛車在馬路上行駛時，小貓被一路拖行，慘不忍睹。

一名目擊者表示，當時情況令人不忍卒睹，「小貓被綁在車尾拖了好遠，根本動不了，下半身都被拖爛了，全是血，真的讓人很生氣，太殘忍了。」目擊者說，有民眾目睹後立即報警，最後駕駛人被警方攔下，但此時小貓已經傷重死亡。

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一隻小貓四肢被繩索捆綁，繩子的另一端繫在BMW車尾部，而這輛車在馬路上行駛時，小貓被一路拖行，慘不忍睹。 一隻小貓四肢被繩索捆綁，繩子的另一端繫在BMW車尾部，而這輛車在馬路上行駛時，小貓被一路拖行，慘不忍睹。 一隻小貓四肢被繩索捆綁，繩子的另一端繫在BMW車尾部，而這輛車在馬路上行駛時，小貓被一路拖行，慘不忍睹。

警方：不排除是貓恰好被繩子勾住

警方調查後稱，不排除是貓是不慎掛到了車尾，或是貓原本趴在車底，又恰好被繩子勾住，車主並不知情，「我們把整天的監控錄像都調取查閱了，包括車主去過的地點，是否接觸過寵物店或與養貓有關的行為，全部都調查清楚了。沒有發現車主養貓或帶貓上車。」不過網路仍有不少質疑聲浪，有網民認為繩索綁法不自然，「像是人綁的」，還有人要求公開完整監視器畫面釋疑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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