內地瘋傳BMW殘忍拖死幼貓影片　警稱非故意惹全網炮轟

海南省海口市發生一宗離譜虐貓事件，一輛BMW轎車被拍到在車尾拖行一隻小貓，小貓四肢被綁、鮮血一路滴落，引發民眾憤怒，警方今表示，這宗事件恐是小貓「誤掛」車輛底部，非車主故意，但此說法遭民眾質疑。

小貓四肢被繩索捆綁一路拖行

根據網路流傳影片顯示，該事件發生在海口市街頭，一隻小貓四肢被繩索捆綁，繩子的另一端繫在BMW車尾部，而這輛車在馬路上行駛時，小貓被一路拖行，慘不忍睹。

一名目擊者表示，當時情況令人不忍卒睹，「小貓被綁在車尾拖了好遠，根本動不了，下半身都被拖爛了，全是血，真的讓人很生氣，太殘忍了。」目擊者說，有民眾目睹後立即報警，最後駕駛人被警方攔下，但此時小貓已經傷重死亡。