內地百萬網紅與殺人犯撞臉　遭網民瘋狂舉報(有片)

擁有500萬粉絲的內地網紅「澳門雷少」，日前被網友發現長相與懸賞通告上的通緝犯極為相似，且澳門雷少的家鄉正是通緝犯殺人的地點，對比照與線索曝光後引發網民熱議，並有人向公安舉報，即使警方指兩地相距甚遠，仍未能釋除外界疑慮，「澳門雷少」決定主動聯繫警方與配合調查。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，內蒙古錫安浩特市公安局周一(15日) 發布通告稱，對該市2006年的一宗在錫林浩特市的故意殺人案公開懸賞徵集破案線索，有網民認為，從警方的嫌犯手繪畫可見，通緝犯的髮型、臉型、身高、年齡、墨鏡都與澳門雷少極為相似、相仿，兩人下巴激似程度更讓網友驚呼「100％」，就連紛紛在公告下標記澳門雷少。對此，澳門雷少周二(16日)回應指：「犯嫌畫像簡直就是照著我現在的模樣畫出來的，我也很疑惑為甚麼這麼像。」但他強調畫中人不是自己並喊冤，他澄清自己年齡雖然與通緝犯相符，但早在9歲時就隨父母離開老家內蒙古呼倫貝爾，搬到河北邯鄲，2006年時自己在上海、大連，直到2011年辦證需要才回過一次內蒙古。澳門雷少還拿出2006年的照片證明自己當時跟通緝犯長得不像。