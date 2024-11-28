內地直播主遭疑賣假羽絨服 激憤直播狂吞羽毛自證清白

天冷很多人會穿上厚重衣物禦寒，但羽絨外套竟然「沒有絨」？內地《央視》踢爆，市面上一些所謂的羽絨竟是劣質「飛絲」。有賣家被踢爆後，激憤在直播中將大把羽毛往嘴裡塞自證清白。

直播主現場吃絨：要毒就先毒我 據《藍鯨新聞》報道，內地一名擁有200萬名粉絲的盧姓直播主，在網路上銷售一款標價159元的號稱90%白鵝絨的鵝絨服，一場直播就賣出1.2萬件。但遭人踢爆原料造假，根本不含羽絨，而是劣質羽毛。 直播主氣得在直播中，以現場吃絨自證清白。他表示「管它是啥！要毒就先毒我」，因為難以下嚥，還不斷灌了好幾口水。 而類似的造假事件層出不窮，據《央視》報道，近日，浙江湖州織裡公安搗毀一生產、銷售偽劣羽絨服窩點，現場查獲「假羽絨服」7萬餘件，涉案價值700余萬元。 辦案民警表示，涉案羽絨服的吊牌上標著70%絨，通過專業檢測顯示，該批服裝羽絨絨子含量基本為0，全部都是偽劣羽絨服。

羽絨被都可能造假 但不只羽絨外套，就連羽絨被都可能造假。報導稱這些劣質產品為了壓低成本，用 「飛絲」冒充「羽絨」。 所謂的飛絲，根本不是絨，而是不帶梗的細毛，多由鵝毛鴨毛雞毛打碎製成，不蓬鬆不保暖，價格低。 飛絲原材料一噸約5萬人民幣，羽絨每一噸價格卻是30萬人民幣起跳，高檔羽絨價格甚至每噸50萬人民幣。 報導指出，按今年原料價格水準，羽絨服裝標準90%白鴨絨的價格為420-550元/千克，羽絨寢具標準95%白鵝絨價格約為1000-1400元/千克。低於成本價的產品，恐怕就是假貨。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章