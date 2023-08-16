內地知名圖庫「視覺中國」控攝影師侵權被批「碰瓷」　戴建峰：從來沒合作

稱視覺中國無權銷售自己作品

大陸知名攝影師戴建峰，15日其個人微博發文吐槽，稱視覺中國來電指其公眾號侵權使用他們173張照片，提出2個解決方式，限期18日前回覆。一是購買版權素材套餐，單價每張300元人民幣，合作期限為一年；二是以每張500元人民幣賠償。該攝影師表示打開內容一看，所謂的侵權照片都是自己拍攝的作品，怒控「我這些作品從來沒與視覺中國合作，也沒上傳到他們圖庫，怎麼成了視覺中國的版權，還要我賠償損失？」

相關爭議引發輿論高度關注，還一度登上微博熱搜榜首，隨後視覺中國回應，涉事圖片系該攝影師授權圖片庫Stocktrek Images進行銷售，Stocktrek Images又將相關圖片授權給Getty Images銷售。視覺中國作為Getty Images在大陸地區獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整的銷售權利，涉事圖片的銷售授權鏈條清晰完整。戴建峰16日對此事再次發文回應，明確表示「我不接受你們的觀點，這裡沒有誤會」，並稱已與Stocktrek Images進行核實，對方明確告知視覺中國無權銷售自己作品。

受負面消息影響，視覺中國股價低開低走，截至16日13時21分，股價下跌3.24%，當前市值約117億人民幣，市值蒸發超3億元人民幣。據悉，視覺中國此前多次陷入圖片版權爭議，早在2019年4月10日，歐洲南方天文臺公佈了人類歷史上首張黑洞照，隔天視覺中國便宣稱擁有版權，使用需付費；另外還曾遭到共青團中央官微對其擁有國徽、國旗圖片版權提出質疑，還有多家知名公司也曾紛紛表態，自家LOGO成了視覺中國的版權圖片。

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