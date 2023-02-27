內地知名經濟學家厲以寧病逝 終年92歲 就「共同富裕」提出「三次分配」

內地著名經濟學家、全國人大財經委員會前副主任厲以寧，今日晚上在北京病逝，終年92歲。

厲以寧出生於江蘇南京，畢業於北京大學經濟系，之後留校工作，一直升任至北京大學經濟管理系系主任、北京大學光華管理學院院長、北京大學社會科學學部主任、光華管理學院名譽院長，並曾任全國人大常委、全國人大財經委員會副主任、法律委員會副主任，全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任等。

厲以寧為中國最早提出股份制改革理論學者之一

厲以寧在經濟學理論方面有多部著作，並曾發表大量文章，是中國最早提出股份制改革理論的學者之一，而其提出的中國經濟發展非均衡理論及對「轉型」的理論探討，均對中國經濟的改革與發展有深遠影響；擔任人大法委會副主任期間還主持起草《證券法》及《證券投資基金法》，亦曾審議和參與制定《民辦教育促進法》《農村土地承包法》等多部法律。

厲以寧提出「三次分配」 獲中央採納

厲以寧在上世紀90年代提出的「第三次分配」，更在近年成為熱詞。1992年，厲以寧在《論共同富裕的經濟發展道路》文章中，首次提出「影響收入分配的三種力量」，並在1994年出版的《股份制與市場經濟》一書中作進一步闡釋，指收入不應只有市場、生產要素進行首次分配，而是要政府加強調節、引導慈善事業的「三次分配」，通過「三次分配」可解決收入分配難題。內地近年倡議「共同富裕」，在2021年8月17日召開的中央財經委員會會議，就提到「三次分配」，引起社會廣泛關注。

厲以寧曾獲理大授予榮譽社會科學博士學位

厲以寧又因在經濟學及其他學術領域有傑出貢獻而多次獲獎，包括「孫冶方經濟學獎」、「國家中青年突出貢獻專家證書」、「金三角」獎，國家教委科研成果一等獎、環境與發展國際合作獎(個人最高獎)、第十五屆福岡亞洲文化獎——學術研究獎(日本)等，並於1998年獲香港理工大學授予榮譽社會科學博士學位。